Cutremurator. Au anuntat ca a murit copilul. „Sincere condoleante” Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in varsta de doar 12 ani, dupa o lupta crunta cu cancerul. Baietelul era internat intr-un spital din Viena, unde urma un tratament. Anuntul dureros a fost facut pe o retea de socializare. „Dragi prieteni, ai Galbenușului iubit, nu un astfel de anunț imi doream sa postez pentru puiul nostru iubit, insa… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca documentele solicitate de instanța sarba, privind extradarea lui Sebastian Ghița, vor fi transmise in cel mai scurt timp. Acesta a adus in discuție și problema revocarii șefei DNA, Codruța Kovesi, considerand ca procurorilor din CSM le este greu sa motiveze…

- Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in…

- Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in…

- Fotbalul romanesc este in doliu. Ion Voinescu, unul dintre cei mai mari portari ai Romaniei, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul ca portarul de legenda al Stelei din anii ’50 – ’60 nu mai este printre noi a fost facut de site-ul oficial al FRF. Nascut la 18 aprilie 1929, […] The post…

- In urma cu doua saptamani lumea cantaretului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala „UNIFARM”…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Seria de reportaje TVR, care aduc pe micul ecran poveștile impresionante de viața ale oamenilor parca uitați de lume, impresioneaza pana la lacrimi telespectatorii. De-a lungul timpului, cei care au avut cum i-au ajutat pe satenii protagoniști. Pentru unii insa, viața a avut surprize neplacute. Petre…

- Doua persoane au murit luni in Ecuador dupa ce au cazut din trenul de aterizare al unui avion care a decolat la primele ore ale diminetii de pe aeroportul Jose Joaquin de Olmedo, al orasului balnear Guayaquil (sud-vestul tarii).

- Fratele geaman al jurnalistului Liviu Avram a murit. Anunțul a fost facut de acesta pe contul de socializare, unde redactorul șef al ziarului Adevarul a primit zeci de mesaje de condoleanțe. “Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s-a stins. Dumnezeu sa-l aiba in paza”, a scris…

- Brazilianul Craiovei, Gustavo Di Mauro (26 de ani), spune ca nu-si propune sa castige titlul de golgheter al Ligii 1, dar este mandru ca a fost plasat intr-o ierarhie a golgheterilor "cariocas" in campionatele din Europa. Atacantul venit in vara lui 2016 la CS U de la Messina are in acest sezon…

- Lorelai Mosnegutu trece prin clipe grele. Tanara este in doliu, dupa ce o persoana draga s-a stins din viata. Lorelai a postat pe o retea de socializare un mesaj in care spune ce simte in aceste momente. „Iubita Sandra, sunt alaturi de tine in greaua suferinta de a o pierde pe minunata doamna Ruxy,…

- Lorelai Moșneguțu, fata fara maini care a caștigat concursul Romanii au talent in 2017, este alaturi de o prietena buna, care și-a pierdut mama. Anul trecut, Lorelai Moșneguțu impresiona pe toata lumea cu talentul ei și devenea caștigatoarea emisiunii Romanii au talent , de la Pro TV. Lorelai Moșneguțu,…

- Cerasela Mihovici este o tanara din Botosani care si-a pierdut viata intr-un spital din Viena in urma unei boli foarte grave care a macinat-o ani de zile, asa cum informeaza observator.tv. Povestea dramatica a tinerei a inceput in anul 2011 cand a avut nevoie de un transplant de plaman si a fost operata…

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Simona Halep a anuntat, chiar daca nu cu subiect si predicat, dar mesajul este destul de clar, ca a semnat un contract de sponosrizare cu Nike. Valoarea acestui acrod s-ar ridicat la 2 milioane de euro.

- Fiul actorului Rob Delaney a murit la vasrta de 2 ani. Baiețelul suferea de cancer de mai mult timp și din pacate a pierdut lupta cu viața. Anunțul trist a fost facut de tatal lui pe pcontul de socializare. Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul larg dupa…

- Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Cathey ca a fost „cel mai incantator om" si ca „amintirea lui este o binecuvantare". Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru…

- Malin Bot a anunțat joi ca i-a fost spata mașina și i s-a furat laptopul și o mapa cu acte din portbagaj. Intr-o interevenție telefonica in cadrul emisiunii ”Buna, Romania!”, jurnalistul a declarat ca este disperat pentru ca in mapa respectiva avea toate actele, iar in laptop se afla toata munca…

- O familie din localitatea bistriteana Reteag a fost lovita de tragedie dupa tragedie, dupa ce la priveghi a mai murit un alt membru al familiei. Varul barbatului de 53 de ani, decedat, a mancat la priveghiul acestuia, dar, din pacate, s-a inecat cu mancare si a murit.

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania. «Dragi prieteni,…

- Liberalii din Romania sunt in doliu. Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viața la 34 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu. "Bogdan Gavrila a murit! A fost sufletul Club Romania! E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul!…

- Edi, un baietel in varsta de doar patru anisori, din municipiul Motru, a murit ieri, in urma unui stop cardio-respirator suferit chiar in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din localitate. Medicii au avut banuieli ca acesta suferea de meningita. Astazi, rezultatul analizelor de laborator a confirmat…

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Dascal de istorie prin mainile caruia au trecut generații intregi de copii, Mihai Parvulescu, directorul Școlii Generale 16, a parasit aceasta lume. Anunțul a fost facut chiar de fiul lui, pe Facebook.

- Doliu la Hollywood! Prezentatorul emisiunii ”Storm Chaser”, Joel Taylor, a incetat din viata la numai 38 de ani. Moartea acestuia a fost confirmata chiar de colegul lui de emisiune, Reed Timmer. Cauzele mortii lui Joel Taylor sunt momentan necunoscute.

- Jurnalistul Nic Sarbu a murit la 43 de ani, dupa o ”uriașa suferința”. Anunțul a fost facut de soția sa, Simona Tache, la randul ei o cunoscuta jurnalista. „Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator…

- Un gand de compasiune si sincere condoleante pentru ireparabila pierdere a sefului nostrum drag Belet Alexandru. Colectivul Policlinicii Sanser Vital. Dumnezeu sa l primeasca in Imparatia Sa Colectivul Sanamed Center transmite sincere condoleante si este alaturi de doamna Ema la suferinta pricinuita…

- Colectivul Liceului de Telecomunicatii Constanta anunta cu regret disparitia fulgeratoare a colegului nostru, maistru instructor ICHEREM ETEM. Sincere condoleante Lacrimi pline de durere, flori pe tristul mormant, amintire vesnica pentru bunul nostru nas, ION BANCIU. Condoleante intregii familii si…

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 12.500 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru doua editii ale emisiunii „Lumea lui Banciu” care au fost reclamate ca au instigat la ura impotriva comunitatii maghiare. In una dintre aceste editii moderatorul Radu Banciu a comentat…

- Primul roman care a intrat in Marea Britanie dupa liberalizarea pietei muncii in 2014 a murit intr-un cumplit accident petrecut ieri. Anuntul a fost facut de prietenii lui, pe Facebook. Pe 1 ianuarie 2014...

- Anuntul a fost facut pe Facebook de unul dintre prietenii sai. Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii.

- Zeci de mesaje de condoleanțe a fost scrise, sambata, pe rețeaua de socializare Facebook, in memoria barbatului din Abrud, care a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța Vartop, de pe raza județului Bihor. O femeie a scris ca este blocate ”intre șoc și tristețe”.…

- Guvernul austriac intentioneaza sa reduca alocatiile acordate copiilor care nu locuiesc în Austria. Coalitia guvernamentala de la Viena vrea ca nivelul alocatiei sa fie egal cu cel din tara în care locuiesc copiii europenilor care muncesc în

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Suceava, Sebastian Jureschi, a declarat luni ca a primit conformarea rujeolei la copilul de 2 ani din Mitocu Dragomirnei care a murit joi, la Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava.Conform reprezentantilorDirectiei de Sanatate Publica ...

- Grațiela Marilena Radu, președinte al organizației Aragon-Zaragoza a Partidului Mișcarea Populara, a incetat din viața. Aceasta a murit in urma unui infarct. Anunțul decesului a fost facut de Daniel Tecu, președintele FADERE – Federație a Asociațiilor de Romani din Europa, pe o rețea de socializare.…

- Fostul prefect al județului Buzau din perioada 2007-2009 s-a stins din viața, vineri, la varsta de 61 de ani, la Spitalul Universitar București, unde fusese transferat de la Buzau pentru a fi tratat dupa un accident vascular cerebral suferit in noaptea de Revelion. Anunțul a fost facut vineri seara…

- O tanara mama, de numai 23 de ani, a murit chiar in ziua de Craciun. Cu numai patru saptamani inainte, fusese diagnosticata cu leucemie. Ultimul mesaj publicat pe Facebook este cutremurator. Kirsten Hawksey, de 23 de ani, mama unei fetițe de 15 luni, le-a atras atenția oamenilor sa nu ignore niciun…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.

- Inmormantarea Regelui Mihai a redeschis Cutia Pandorei in ceea ce privește tensiunea din Familia Regala. Deși lucrurile pareau sa intre pe un fagaș normal, iata ca vechile neințelegeri au revenit imediat dupa funeraliile regale.Fostului principe Nicolae nu i-a fost permis sa calatoreasca cu trenul regal…

- Un mare actor s-a stins din viața, informeaza Antena 3. Este vorba de Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Naționalului din Iași. Anunțul a fost facut public de fiul actorului, Rareș Zaharia. "Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul și neprețuitul nostru actor, coleg și prieten.…

- Actorul Gelu Zaharia a murit la 74 de ani. Fiul acestuia a facut anunțul trist. A fost unul dintre numele sonore ale Nationalului din Iasi. S-a nascut in 1943, la Iasi. „Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul si nepretuitul nostru actor, coleg si prieten. Coplesita de durere, echipa Teatrului National…

- Alex Chipciu (28 de ani) trece prin cea mai neagra perioada din viata sa! Tatal sau a incetat din viata, luni, dupa o lunga suferinta. Mijlocasul a primit teribila veste la doar cateva zile dupa...