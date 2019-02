CUTREMUR PUTERNIC, sute de mesaje pe facebook! S-a produs la numai 8 kilometri adâncime Seismul s-a produs la o adancime de doar 8 kilometri, pe coasta vestica a Turciei, la 148 de kilometri de orașul Izmir, care are cu o populație de peste 2.5 milioane de oameni. Peste 300 de oameni au postat deja pe contul de socializare al sistemului de monitorizare a cutremurelor și susțin ca a fost infiorator. Deocamdata nu fost semnalate victme sau pagube materiale majore. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) . Seismul a avut loc la ora 12:34 GMT. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la…

- Seismul s-a produs in judetul Buzau, la ora locala 03:18, la o adancime de 113 kilometri, fiind resimtit in apropierea oraselor Nehoiu (27 km), Covasna (40 km), Intorsura Buzaului (49 km), Targu Secuiesc (54 km), Buzau (60 km). Cel mai mare cutremur din acest an, cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter,…

- Cutremur dupa cutremur in Indonezia, Potrivit USGS, seismul a avut magnitudine 4.8 si s-a produs la o adancime de doar 22 de kilometri. Un cutremur puternic, de magnitudine 6, s-a produs la mica adancime, sambata, zguduind provincia Sumatra de Vest, din vestul Indoneziei. Seismul a…

- Cutremur cu magnitudine 5.2 in Tonga, anunta USGS. Seismul s-a produs la o adancime relativ mica, 80 de kilometri, si s-a resimtit bine. Nu au fost raportate pagube materiale in urma cutremurului produs intr-o regiune afectata deseori de miscari telurice. Situat la o distanta de 2.000…

- Un cutremur de magnitudine 2,4 s-a produs in aceasta dimineata in zona Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri, la ora 1.35, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De la inceputul acestui an in Romania s-au produs 8 cutremure,…

- Potrivit seismologilor, este vorba de un cutremur de mica adancime, epicentrul fiind localizat la doar 35 km. Cutremurul a avut loc la ora locala 21.39 (ora 14.39, ora Romaniei) si s-a resimtit cel putin pe insula Tanegashima, unde se afla orasul Nishinoomote. Pentru moment nu au fost semnalate…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.6 a avut loc la 19.27 Ora Romaniei in Marea Molucelor, la 40 de kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la 543 km S de Davao, Filipine pop: 1,213,000 local time: 01:27 , 232 km NE de Manado pop: 452,000 local time: 01:27 si 152 km NV de Tobelo pop: 10,000 local time:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a fost inregistrat joi in insulele indoneziene Lombok si Bali, a indicat Agentia indoneziana de geofizica, citata de DPA. Pe moment nu au fost raportate pagube. Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 kilometri si a avut epicentrul la 23 kilometri nord-vest…