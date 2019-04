CUTREMUR puternic, s-a simţit şi în Capitală Cutremurul a fost localizat la 24 kilometri vest de Linares, la aproximativ 306 km sud de capitala Santiago, potrivit Centrului Seismologic al Universitatii din Chile. Cutremur sambata in Buzau Cutremur sambata in Potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), seismul a avut o magnitudine de 4,9 grade pe Richter si s-a produs la o adancime de 78,9 kilometri. La randul sau Serviciul Hidrografic si Oceanografic al Armatei a asigurat ca seismul nu intruneste caracteristicile necesare pentru a genera un tsunami pe coastele chiliene. Potrivit Oficiului National de Emergenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

