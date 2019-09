Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit vineri nord-estul Filipinelor, inclusiv capitala Manila, fortand locuitorii sa evacueze cladirile, au informat autoritatile, citate de DPA. Pe moment nu au fost semnalate pagube sau victime in urma seismului. Epicentrul cutremurului a fost situat la nord-estul orasului Burdeos, in provincia Quezon, la 110 kilometri est de Manila. Seismul a fost resimtit si in capitala, unde au fost evacuate scoli si mai multe cladiri comerciale si guvernamentale. Sistemul feroviar aerian din Manila si-a intrerupt temporar activitatea pentru verificarea statiilor, in urma…