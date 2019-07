Cutremurul produs la o adancime de 12 kilometri a fost resimțit pe o arie extinsa a Golfului de Est, pana in Sacramento, la 126 de kilometri de San Francisco, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite.

De asemenea, tremurul s-a simțit și in Martinez, Pittsburgh și Berkeley. Nu au fost raportate pagube sau raniți, informeaza San Francisco Chronicle. Pe 5 iulie, un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona.

Urmarile marelui cutremur de 7,1 se vad…