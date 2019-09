Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat, luni seara, o inregistrare cu camera ascunsa, cu cuscrul lui Gheorghe Dinca. Barbatul are o fata maritata cu fiul cel mare al monstrului din Caracal.In fața ziaristei, care s-a dat drept o moldoveanca in cautare de bani ca prostituata, cuscrul lui Dinca a recunoscut ca…

- Ies la iveala noi informații bomba despre cazul Caracal și Gheorghe Dinca, criminalul care a șocat intreaga țara! Un martor important din ancheta a facut dezvaluiri șocante despre modul in care decurg lucrurile la Caracal!

- Ministrul interimar al internelor, Mihai Fifor crede ca Gheorghe Dinca s-a jucat cu anchetatorii, iar individul cercetat pentru oribilele crime de la Caracal „e un om care se vede ca stie bine ce a facut”. Fifor a dezvaluit ca investigatorii verifica și posibilele conexiuni ale lui Dinca in Italia,…

- Au aparut foarte multe informații despre fiica presupusului criminal din Caracal, Gheorghe Dinca. Mai exact, despre legaturile pe care le-ar fi avut un om de afaceri din Italia, un om care se ocupa cu traficul de arme de persoane. Antena 3 a aflat, in exclusivitate, cum a plecat Daniela Dinca din Romania.

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani din Dobrosloveni, rapita, sechestrata, batuta, violata, ucisa și incinerata de monstrul din Caracal, a reușit sa sune la 112 sa ceara sa fie salvata de pe unul dintre telefoanele criminalului. Primul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, Bogdan Alexandru, a…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a rapit, violat și apoi ucis doua adolescente, avea o „mana de aur” cand lucra cu metale și tatal sau „vorbea urat” cu femeile, a spus o vecina a criminalului la Antena 3:Cum sa nu il știu? Nu-mi vine sa cred ce s-a intamplat. Eu eram la el in curte tot…

- Soția criminalului din Caracal a fost martora la momentul in care Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele. Femeia era prezenta la perchezițiile de la casa individului. In timpul operațiunii, criminalul a confirmat ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, anunța observator.tv.Echipa…

- Informații absolut halucinante. Una din fetele disparute in Olt a sunat la 112 din casa barbatului care a ucis-o. STS nu a reușit sa localizeze corect apelul, anunța Antena 3. Astfel, fata a murit in mainile barbatului care o luase la ocazie. In aceste momente, polițiștii fac cercetari in Caracal,…