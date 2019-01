Stiri pe aceeasi tema

- Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF dupa inceperea urmaririi penale intr-o ancheta, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a procurorilor, nu pot constitui mijloace de proba, deoarece prevederea a fost declarata neconstitutionala. Aceste probe sunt folosite in dosarele de evaziune…

- In ziua de 29 ianuarie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d din Constitutia Romaniei, al art.11 alin. 1 lit.d si al art.29 din Legea nr.47 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere urmatoare exceptie de neconstitutionalitate:Exceptia…

- In ziua de 29 ianuarie 2019, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d din Constitutia Romaniei, al art.11 alin. 1 lit.d si al art.29 din Legea nr.47 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere urmatoare exceptie de neconstitutionalitate:Exceptia…

- Marti, 29 ianuarie 2019, plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art.2331 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala și ale art.350 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.CITEȘTE ȘI: Bautura-minune…

- Marti, 29 ianuarie 2019, plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art.2331 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala și ale art.350 din Legea nr.

- Marti, 29 ianuarie 2019, plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.34 si ale art.35 alin.(2) si (3) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi,…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca este neconstitutionala sintagma "ori altor asemenea interese ale tarii", cuprinsa in dispozitiile art. 3, lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al CCR, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere…

- Legea privind Codul administrativ este neconstitutionala in ansamblul sau, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei, au precizat pentru AGERPRES surse din CCR. Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Codului administrativ.…