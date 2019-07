Stiri pe aceeasi tema

- In luna iulie 2019, somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: manichiurist-pedichiurist, confecționer-asamblor articole din textile, manager proiect, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, recepționer hotel și sudor. Perioada…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a programat pentru luna iulie 2019, 3 programe de formare profesionala pentru 70 de persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite. Programele de formare profesionala vizeaza calificari precum: lucrator in cultura…

- In luna iulie 2019, AJOFM Calarasi demareaza 6 cursuri de formare profesionala pentru 84 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Participantii vor fi pregatiti in meseriile de: barman, inspector-referent resurse umane, inspector in domeniul securatatii si sanatatii in munca, operator introducere…

- In luna iunie 2019 somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: coafor, confecționer-asamblor articole din textile, expert achiziții publice, inspector (referent) resurse umane, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, recepționer…

- In luna iunie 2019 persoanele interesate sa se califice/recalifice prin AJOFM Dambovița, pot accesa cursuri de formare profesionala in urmatoarele Post-ul 170 de persoane pot beneficia de formare profesionala prin AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Camera de Comert si Industrie Suceava organizeaza, incepand cu luna iunie 2019, patru cursuri de formare profesionala pentru programele „expert achiziții publice", „formator", „responsabil cu protecția datelor personale" și „arhivar". Președintele ...

- Zeci de someri dinjudetul Calarasi vor fi inclusi in luna iunie in cadrul unor programe de formare profesionala. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Calarasi demareaza 5 cursuri de instruire pentru 70 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

- Peste 42 de persoane, aflate in cautarea unui loc de munca au ocazia sa obtina calificari gratuit in luna mai 2019.Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) din demareaza, in luna mai, 3 cursuri de formare profesionala pentru 42 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca.