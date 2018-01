Stiri pe aceeasi tema

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.

- Alina Cosovliu, politista in varsta de 28 de ani iagnosticata cu cancer limfatic, care i-a afectat vederea si sistemul locomotor, a murit, au anuntat colegii ei. Tanara originara din Giurgiu s-a luptat pana in ultima clipa, dar boala a rapus-o.

- F. T. Ieri, politistii prahoveni de la Secția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu angajați ai Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR – coordonați de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova – , au descins in 20 de locații, la persoane și sedii de firme suspectate…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

- Ceea ce parea a fi un accident rutier s-a dovedit a fi o moarte naturala. Un barbat de 55 de ani, din Cluj-Napoca, a sfarșit in trafic, pe strada Porțelanului din Cluj-Napoca. Barbatul a cazut pur și simplu de pe bicicleta și a murit, marți dimineața. Potrivit martorilor, barbatul nu a fost atins de…

- Jayne a murit ca o eroina, dupa ce s-a luptat cu agresorul care a intrat peste ea în casa, în seara de Craciun. În acea seara, femeia se afla acasa împreuna cu fiica sa, Charlotte. Când agresorul a intrat peste ele, femeia și-a aparat fiica cu propriul trup. Înainte…

- Chiar in ziua de Boboteaza, s-a intamplat o minune! Un barbat care a cazut din senin din picioare, pierzandu-și conștiința, a fost stropit cu apa sfințita și brusc și-a revenit. Oamenii au ramas uimiți de miracolul care s-a produs in ziua sfanta.

- Astronautul american John Young, care a zburat de doua ori spre Luna și a comandat prima misiune in spațiu, a murit la varsta de 87 de ani, a anunțat NASA. Este astronautul cu cea mai indelungata cariera.

- Cel puțin patru oameni au murit și aproximativ o suta au fost raniți joi, dupa ce un tren și un camion s-au izbit unul de altul. Accidentul îngrozitor a avut loc în Africa de Sud, între orașele Hennenman și Kroonstad. Echipajele medicale au ajuns imediat la locul accidentului…

- O mireasa din Statele Unite a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, in clipa in care a spus "da" pe patul de spital. La cateva ore dupa ce a devenit sotie, Heather Mosher s-a stins din viata fiind rapusa de cancer.

- TRISTETE… Lacrimi și multa durere, in cea de-a treia zi a anului, in familia primarului Sorin Scutelnicu, de la Garceni. Noaptea trecuta, dupa o lunga și grea suferința, s-a stins din viața prof. Victoria Scutelnicu, soția fostului primar Mircea Scutelnicu, mama actualului edil de Garceni. La doar 68…

- Pe 21 decembrie 1989, in Romania s-a incheiat violent „epoca de aur" a comunismului. Trecusera deja sase zile de la inceperea revoltei din Timisoara si Nicolae Ceausescu inca mai credea ca are situatia sub control. La ora 11, dictatorul a iesit in balconul cladirii comitetului central al PCR si a inceput…

- Durere fara margini în familia unei tinere de 28 de ani, din Craiova. Tânara a decedat în aceasta dimineața, în urma unui accident cumplit ce a avut loc în localitatea doljeana Radovan. Doua mașini s-au ciocnit, iar bilanțul tragediei este de doi morți și doi raniți. …

- „Pacat, pacat de sangele varsat”, „Regele Mihai” și „Vrem o lege pentru toți, nu facuta pentru hoți” au scandat oamenii in Piața Operei, in seara zilei de 17 decembrie 2017. Manifestanții au ținut un moment de reculegere in memoria eroilor Revoluției din Decembrie 1989, iar in jurul…

- Alina Ciucu, tanara de 25 ucisa la metrou in urma cu trei zile, este inmormantata astazi, in staul ei natal Ostroveni, din judetul Dolj. Familia indurerata o conduce pe ultimul drum pe fata a carei viata a fost curmata de Magdalena Serban. Clopotele bisericii s-au auzit de la primele ore ale diminetii,…

- Imagini surprinse imediat dupa producerea accidentului de la școala 1 din Buzau au fost postate pe internet. Evenimentul rutier a fost provocat chiar de catre directoarea școlii care a intrat cu masina intr-un grup de parinți. Oamenii isi asteptau copiii la finalul orelor. Zece persoane au ajuns la…

- Numeroși oameni, simpli trecatori sau turiști, s-au oprit, joi, la Palatul Regal și la Palatul Elisabeta, unde au semnat in cartea de condoleanțe, au depus flori și au aprins candele și lumanari, in memoria regelui Mihai.

- Una dintre tinerele ranite duminica noaptea in accidentul de la Lugoj a murit. Medicii au facut tot ce le-a stat in putinta sa ii salveze viata insa inima studentei in varsta de 19 ani nu a rezistat. In ceea ce priveste starea celorlalte victime, toate au fost trimise la Timisoara. Intre timp politistii…

- Fostul principe Nicolae spune ca astazi Romania si-a pierdut Regele si unul dintre cei mai mari lideri ai Europei secolului XX, simbol al datoriei fata de tara sa. "Bunicul meu a fost conducatorul care si-a iubit tara si oamenii ei cu adevarat", spune fostul principe Nicolae."Azi, Romania…

- Un cunoscut prezentator TV e în doliu. Soția lui s-a stins din viata la doar trei zile dupa ce a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer. Simon Thomas, prezentator TV la Sky Sports, trece prin momente cumplite. Acesta a facut publica o fotografie emotionanta. „Echipa…

- Tagedie intr-o familie din Ramnicu Sarat. Diana Buzaianu, o tanara in varsta de 18 ani, care avea permis de conducere de doar cateva luni, a murit azi-noapte, dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp. Fata se afla singura in [...] citește mai mult Post-ul Durere fara margini! | Diana a murit azi-noapte,…

- Fratele lui Liviu Varciu, Ionut, a murit in luna august 2009, intr-un tragic accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu. Momentul l-a marcat pe artist, iar amintirile inca il rascolesc.

- Cristina Stamate a murit luni dimineata, la varst de 71 de ani. Oamenii care au admirat-o ii pot aduce un ultim omagiu in foaierul Teatrului de Revista „Constantin Tanase“, inainte ca actrita sa fie inmormantata.

- Tanarul de 28 de ani, care in urma cu o saptamana a fost gasit mort, la Londra, va fi inmormantat, luni, in cimitirul din Targu-Carbunești. Sicriul cu trupul neinsuflețit al acestuia a fost adus cu avionul, sambata noaptea, in București, iar apoi a fost transportat in orașul in care a copilarit,…

- Alexandru Arsinel este impietrit de durere dupa ce indragita sa colega de scena, Stela Popescu s-a stins din viata. Acesta a vorbit in emisiunea „Agentia VIP”, despre ce o macina pe Stela Popescu, facand o mare rugaminte populatiei!

- Un alt nume greu din Romania a murit din cauza aceleiasi suferinte pe care a avut-o si Stela Popescu. Jurnalistul Dan Papij a incetat din viata, vineri dimineata, la Sibiu, din cauza unui accident vascular cerebral, potrivit Evz.

- Ironia vieții a facut ca dupa zeci de ani traiți pe scena, inconjurata de mii de oameni, Stela Popescu sa iși dea ultima suflare, acasa, in momentul in care era singura. Nu a știut nimeni ce suferința o apasa, nu a știut nimeni daca o doare ceva. Și-a jucat rolul vieții cu capul sus, pana cand cortina…

- Alexandru Arsinel a ramas fara cuvinte cand a auzit. El a spus ca se duce la ea acasa. „Acum ma duc la ea acasa. Nu stiu ce se intampla. M-a sunat acum cinci minute Ursu Adrian. Vai de mine!”, a spus pentru News.ro actorul Alexandru Arsinel, plangand in hohote, scrie cancan.ro.

- Stela Popescu a murit! Actrita in varsta de 81 de ani a fost gasita moarta in curtea casei sale. Din primele informatii, se pare ca a suferit un stop cardio-respirator. In vara, Stela Popescua marturisit ca sufera de diabet și era nevoita sa ia niște medicamente "jumatate de ora pe zi"!!! Medicii…

- Toți cei care au cunoscut-o pe Stela Popescu sunt in stare de șoc! Vestea ca Stela Popescu a murit i-a inlacrimat pe toți colegii ei. Maia Morgenstern și Camelia Mitoșeru au oferit primele declarații la TV, in lacrimi.

- "Inca nu pot sa cred. Nu cred inca. Nu pot sa-mi dau seama. Corpul ma doare. Inca nu pot sa cred ca nu mai este Stela. Nu cred. Am vazut-o acum cateva zile și o dadeam exemplu in concertele mele. Mereu ziceam: sa dea Dumnezeu sa aratați ca Stela Popescu și sa aveți viața ei, vitalitatea ei. Nu pot…

- Durere fara margini pentru membrii clanurilor interlope din Bucuresti! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca celebrul lider interlop Nikos Chatzakis a incetat din viata in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui stop cardiac.

- Postul Craciunului începe pe 15 decembrie și se încheie pe 24 decembrie. Postul Craciunului ne aminteste de postul patriarhilor si dreptilor din Vechiul Testament si de postul lui Moise de pe Muntele Sinai.

- Durere fara margini in familia Narcisei, tanara de 34 de ani din Gorj care a murit dupa ce a consumat ceaiuri pentru slabit. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic deoarece femeia avea grave probleme la ficat.

- Portarul Gianluigi Buffon se retrage din echipa nationala a Italiei dupa ratarea calificarii la Cupa Mondiala. "Este trist sa inchei asa", a declarat jucatorul de 39 de ani, care ar fi dorit sa se retraga dupa turneul final din Rusia."Am esuat in a face ceva care chiar si la nivel social ar…

- Locuitorii din Valea Lupului vor organiza un nou protest duminica, cerand autoritatilor amenajarea unor pasarele pietonale. Oamenii au reusit dupa multe alte manifestatii sa obtina o trecere de pietoni, insa aceasta nu este suficienta, tinand cont de traficul intens din zona. Protestul vine in urma…

- In Piața Victoriei se afla mai puțin de o suta de persoane. Oamenii protesteaza fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale. Pragul de manifestanți care au participat la protest a fost de peste 1.500 de persoane. Oamenii revoltați au scandat lozinci impotriva Guvernului…

- Un batrân din Berlin credea ca în gradina lui se afla o bomba uriașa ramasa neexplodata. Barbatul a sunat îngrozit la Poliție. Oamenii legii au gasit în gradina batrânului un zucchini de mari dimensiuni, care cântarea aproximativ cinci kilograme și…

- Edgar Aranda, un medic peruan, susține ca a descoperit secretul conservarii perfecte. Specialistul a incercat procedura chiar pe fratele sau, Ramon, care a murit in urma cu 13 luni.Așa ca a vrut sa vada cu ochii lui daca „tratamentul” aplicat fratelui sau a avut efect.

- Tragedia a avut loc chiar in incinta primariei din Eforie. Barbatul in varsta de 59 de ani se afla la serviciul de taxe si impozite in momentul in care i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator. Oamenii au sunat imediat la 112, iar medicii sositi la fata locului l-au resuscitat…

- Pe cantareața Angela Similea o știe toata Romania, iar discreția ei din ultima vreme a devenit cunoscuta de toata lumea. Acum insa, una dintre cele mai cunoscute artiste din perioada de glorie a muzicii ușoare trece prin momente cumplite.

- Tatal Alinei Pușcaș a murit la 57 de ani. Barbatul suferea de cancer la stomac de mai mult timp și s-a stin din viața mircuri dimineața, 8 noiembrie. Marcel Pușcaș, care a fost casatorit cu mama Alinei, a suferit o intervenție chirurgicala in urma cu un an. Din pacate insa, in ultima perioada starea…

- Moartea celor cinci tineri din accidentul șocant din Suceava a lasat multa durere in urma. Ieri, cei doi frați care și-au gasit sfarșitul impreuna au fost inmormantați cu multe lacrimi.

- Este durere fara margini în familia adoelscentului de 16 ani, din Mangalia, care a murit în aceasta dimineața în urma unui cumplit accident. Baiatul s-a urcat la volanul unei mașini și, din pacatem, acest lucru l-a costat viața. Accidentul a avut loc în jurul…

- Catalin Botezatu si-a inceput saptamana cu o veste cutremuratoare. Indragitul designer a pierdut o persoana draga din viata lui. Catalin Botezatu nu a vrut sa dezvaluie cine este persoana, insa evenimentul nefericit l-a marcat pana in profunzime, scrie wowbiz.ro In memoria persoanei dragi care a murit,…

- Andrei Mihai Leustean, cunoscut pe internet drept Tbo Pablo, si extrem de apreciat pentu clipurile amuzante pe care le facea publice in mediul virtual, a murit. Tanarul originar din Barlad a murit intr-un spital din Iasi, la varsta de 29 de ani. Se pare ca organismul tanarului a cedat, in urma unei…

- Ancheta in plina desfasurare in cadrul Spitalului Judetean Buzau dupa ce un tanar politist de 35 de ani a murit ieri seara din cauza unor probleme la plamani. Politistul Motoasca Catalin, angajat in cadrul sectiei de politie Racoviteni s-a prezentat joi, 19 octombrie, la camera de garda a Spitalului…

- Strigatul de durere al unor copii a facut-o pe Mirela Vaida sa izbucneasca in lacrimi. Totul s-a intamplat in cadrul emisiunii de la Antena 1. Mirela Vaida a avut de prezentat in cadrul emisiunii Acces Direct, un caz care a impresionat o țara intreaga. La un moment dat, vedeta a inceput sa planga. La…

- Un tata dintr-o comuna din Giurgiu a ramas singur cu șase copii pentru ca soția lui a murit in urma cu doi ani, rapusa de cancer. In total sunt noua frați, dintre care trei fete au fugit sa se marite pentru a scapa de chin.

- Mii de oameni au protestat în Lisabona fața de lipsa de acțiune a autoritaților pentru a împiedica incendiile de vegetație. Din luna iunie și pâna în prezent, peste 100 de oameni au murit în urma incendiilor de anul acesta. Oamenii au ieșit în…