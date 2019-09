Stiri pe aceeasi tema

- Slavko Perovic (30 de ani, atacant), fotbalistul care a fost oprit de la antrenamente și de la fotbal din cauza unor probleme cardiace, a revenit de ieri la pregatirile „cainilor”. UTA Arad - Dinamo, partida din șaisprezecimile Cupei Romaniei, se joaca marți, de la ora 16:30. Meciul va fi in format…

- Dinamo va juca marți, de la 16:30, cu UTA Arad, in 16-imile Cupei Romaniei. Inainte de meci, antrenorul Dusan Uhrin jr. spune ca are probeme de loc. UTA Arad - Dinamo va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport „Avem ceva probleme de efectiv. Fabrini acuza…

- Arad. Maine e ziua marelui meci! UTA intalnește Dinamo, de la ora 16. 30, in turul V Cupei Romaniei. Biletele s-au epuizat demult, așa ca se anunța o atmosfera de zile mari, cum nu a mai fost pe „Motorul” probabil niciodata. Balint prefațeaza meciul Antrenorul echipei UTA a…

- Dusan Uhrin jr. a susținut un antrenament inedit inaintea meciului cu Astra de sambata, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Antrenorul ceh și-a pus elevii sa execute mai multe lovituri de la 11 metri, iar in poarta Catalin…

- Rapid urma sa joace meciul cu Gloria Buzau, de duminica, pe stadionul Dinamo, dar totul a cazut din cauza fanilor echipei roș-albe. Rapid - Gloria Buzau se joaca duminica, de la 12:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Rapid a primit acordul…

- Azi, CS Universitatea Craiova și FCSB se dueleaza in derby-ul etapei a 9-a, intr-o atmosfera ce se anunța a fi spectaculoasa. Craiova - FCSB se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Andrei Paunescu, fiul lui Adrian…

- Inaintea meciului Chidia Targoviște - Dinamo, Florin Prunea, managerul general al „cainilor”, a vorbit despre numirea lui Dusan Uhrin și plecarea lui Eugen Neagoe. Chindia - Dinaom se va juca la Ploiești, vineri, de la 19:30, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV…