Cum vede lucrurile Sorana Cirstea: “Romania nu sta in Simona, avem destule jucatoare!”

- Sorana Cîrstea a declarat, la plecarea spre Cluj-Napoca pentru meciul Fed Cup România - Canada, ca România are destule jucatoare bune, care sa joace. ”România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu sta în Simona…

- Echipa Romaniei de Fed Cup a plecat azi spre Cluj, acolo unde in acest weekend va juca impotriva Canadei, in Grupa II Mondiala. La decolare, Sorana Cirstea, locul 36 WTA și jucatoare cel mai bine clasata din echipa de Fed Cup, a vorbit despre Simona Halep și a avut o declarație dura despre situația…

- Simona a confirmat, practic, informatia aflata inca din cursul zilei precedente, si anume ca, desi va merge la Cluj, nu va juca, ci doar le va sustine din tribune pe fetele din echipa de Fed Cup. Halep a postat pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca, dupa cateva zile in care s-a odihnit, […]…

- Odata ce seful PSD i-a mentionat numele in dreptul persoanelor pe care Dragnea le considera a fi “turnatorii din dosare”, Victor Ponta n-a stat pe ganduri si i-a dat replica. “Turnatorii din dosare ii stiu, doamna – Sova, Ponta, Nitulescu si mai sunt si alti cativa”, sustinuse Dragnea, seara trecuta,…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Iulia Zgripcea și Andrei Barbulescu de la TVR 2 s-au casatorit. Cei doi, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 și-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie și de prieteni, iar proaspatul cuplu a și revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare…

- Potrivit comisarului european pentru Justitie, Executivul de la Bruxelles urmareste indeaproape modificarea legilor Justitiei.Vera Jourova a declarat ca CE urmareste "indeaproape" ceea ce se intampla in Romania, scrie euroactiv.ro. Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care…

- Tristul anunt pe care l-a primit Romania, in aceasta zi de 25 ianuarie -ultima zi pe pamant a istoricului, diplomatului si scriitorului Neagu Djuvara – a fost urmat de un numar mare de mesaje. Toate avand ca element comun regretul fata de plecarea din aceasta lume a uneia dintre cele mai insemnate personalitati…

- A luptat mai bine de doua ore pentru a se putea bucura de reusita pe care multi o considera drept victoria carierei Simonei. Si de prezenta, in premiera pentru ea si pentru o jucatoare din Romania, in finala Australian Open. In interviul acordat pe teren, la foarte scurta vreme dupa ce a invins-o pe…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, in care precizeaza ca oamenii politici de atunci au dat dovada de intelepciune, trecand peste toate neintelegerile, actiunea lor politica fiind un exemplu pentru acum. „In urma cu 159 de ani, romanii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, transmite un mesaj de ziua Unirii Principatelor Romane, spunand ca in urma cu 159 de ani romanii au asezat piatra de temelie a marelui vis national, iar politicienii de atunci au dat dovada de multa intelepciune si au trecut peste toate neintelegerile, fiind "cel mai bun…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Inaintea acestei editii a competitiei de la Melbourne, Bogdan mai evoluase de cinci ori pe tabloul principal al unui "major", iar cea mai buna performanta a ei a fost accederea in turul al doilea, de doua ori la US Open si o data la Wimbledon. Joi, Ana Bogdan s-a impus dupa doua ore si sase…

- Toate temerile fruntasilor ardeleni si banateni din 1918 s-au adeverit. Miticii din Vechiul Regat au invins! Dupa 100 de ani de la Marea Unire, Romania a ales Bizantul in dauna Occidentului.

- Irina Begu a jucat slab si a pierdut in fata unei jucatoare in fata careia pornea ca favorita. Dupa un prim set dominat de Petra Martic, romanca a dat senzatia ca poate reveni in actul secund, unde a condus cu 4-2 si 6-5. Begu a servit pentru a trimite confruntarea in decisiv, insa ratat trei mingi…

- Shinzo Abe a aterizat vineri in Estonia, prima etapa a vizitei sale in sase tari din Europa Centrala, cele trei tari baltice si Bulgaria, Serbia si Romania, unde va sosi maine. Turneul diplomatic al lui Abe vizeaza o zona europeana unde China isi sporeste constant prezenta si contactele, o zona unde…

- Liviu Pop: Trebuie sa gasim o varianta de bacalaureat a romanilor de pretutindeni Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Bistrita, dupa intoarcerea dintr-o vizita oficiala in Ucraina, ca se incearca limitarea accesului la invatamantul universitar in limba romana si ca…

- Australian Open, calificari. Irina Bara s-a calificat in turul doi, Alexandra Cadanțu a fost eliminata. Ce va face Alexandra Dulgheru / LIVESCORE. AUSTRALIAN OPEN – calificari (primul tur) IRINA BARA – Sesil Karatantcheva 7-5, 3-6, 7-5 Alexandra Cadanțu – Vera Lapko 3-6, 1-6 ALEXANDRA DULGHERU – Bianca…

- Magistrații au trecut in noul an la fel de divizați ca in 2017: unii de partea și alții contra modificarilor aduse de politicieni legilor Justiției. Romania este un stat in care legea se aplica selectiv, magistrații nu raspund pentru erori și sistemul acopera, minimalizeaza sau ignora abuzurile comise.…

- Cristina Neagu a fost aleasa de fani cea mai buna jucatoare de handbal a anului 2017. Cate voturi a primit. Cristina Neagu a fost aleasa cea mai valoroasa jucatoare a Europei in 2017, prin voturile fanilor, intr-un sondaj al EHF. Handbalista lui CSM Bucuresti a adunat 52 % din voturi: 15.185 din cele 29.160 acordate.…

- Premierul Mihai Tudose a apreciat ca mediul si transportul sunt domeniile in care Romania inregistreaza cele mai mari intarzieri, enumerand in acest sens chestiuni precum colectarea selectiva sau autostrazile

- Departe de casa fiind, de Sarbatori, militarii romani aflati in misiune in Afganistan au avut surpriza sa primeasca o vizita din Romania. Ministrul Apararii si seful Statului Major al Apararii au mers sa ii vada si sa stea de vorba cu ei. Si cum mai sunt doar cateva zile pana la trecerea in 2018, Fifor…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, doar 17% apreciind ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Momente teribile traite de cea mai frumoasa jucatoare de tenis din Romania. Una dintre colegele Simonei Halep a dezvaluit faptul ca a fost aproape de moarte. Sorana Cirstea a povestit cu lux de amanunte episodul infricoșator trait in luna mai, cand avionul care se afla in drum spre Madrid a fost…

- Lucrurile in Romania merg intr-o direcție greșita, in anul 2018 se va trai mai prost, iar criza politica și creșterea prețurilor sunt principalele motive de ingrijorare ale romanilor. Acestea sunt cateva dintre concluziile studiului IRES dat publicitații. Iar protestele fața de modificarea legilor justiției…

- Reprezentantii PNL, USR si PMP au afirmat vineri, dupa adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, ca veniturile sunt supradimensionate, ca investitiile vor fi diminuate si ca nu vor fi respectate prevederile Tratatului fiscal, in timp ce deputatul Varujan Vosganian (ALDE) a declarat ca o reducere…

- Timp de trei zile (14, 15 și 16 decembrie), in Romania este doliu national in memoria Regelui Mihai. Sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale a fost depus de miercuri seara, la Palatul Regal, in Sala Tronului, unde va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea. Potrivit Legii nr. 75/1994…

- Vestea pierderii Casei Memoriale “Elie Wiesel” in favoarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” continua sa produca nemulțumiri in randul opiniei publice din Sighetu Marmației. Daca ieri ne-a fost trimisa scrisoarea deschisa redactata de jurnalistul Teofil Ivanciuc,…

- Fostul premier Victor Ponta are un mesaj îngrijorator pentru 2018 în ceea ce privește România. „2018 va arata foarte rau. Va fi grav pentru buzunarele noastre. A trecut un an de la alegeri. Se vorbeste ca dam al doilea Guvern jos. Lucrurile merg foarte prost si economic,…

- Antrenorul Ambros Martin crede ca infrangerea cu Cehiam scor 27-28, le va marca o perioada pe jucatoare, dar ca sunt lucruri de invațat de aici. Ambros, ești un antrenor experiementat, ai vazut multe, e aceasta una dintre cele mai grele infrangeri?- Nu este vorba despre mine. Bineințeles ca este foarte…

- Sunt banii pe care ii castiga un transportator roman daca umple rezerorul unui singur TIR in Bulgaria vecina, unul dintre efectele inevitabile ale scumpirii accizei la carburanti, cea mai mare dintre tarile din regiune. Pentru romanii patroni ai firmelor de transport(dar si pentru soferii masinilor…

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial, a fost desemnata, sambata seara, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017 in cadrul galei anuale organizate de Federația Romana de Tenis.

- Zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2017 sunt declarate zile de doliu național pe teritoriul Romaniei in memoria Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Executivul a adoptat, in ședința de astazi, o hotarare in acest sens.In zilele de…

- Regele Mihai I a murit marti 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96 de ani. In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica. Guvernul a decretat, marti, trei…

- Potrivit unor surse participante la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la aflarea vestii, Klaus Iohannis i-a rugat pe ambasadori sa tina un moment de reculegere. La finalul acestei intalniri, șeful statului a scris urmatorul mesaș pe pagina sa de facebook:…

- In toate tarile din Uniunea Europeana, calatorii de pe caile ferate isi pot deconta pana la 100% din pretul biletului, in caz ca trenurile intarzie. Mai putin cei din Romania, care trebuie sa mai astepte doi ani pana cand aceasta masura sa se aplice si la CFR, o companie pentru care intarzierile sunt…

- In seara protestelor, Romania TV a fost postul de știri cu cele mai mari audiențe, deși a fost televiziunea care a acordat cel mai putin spatiu de emisie mișcarilor de strada. Antena 3, care a relatat mai mult despre proteste, a avut cifre aproape la jumatate fața de Romania TV, la nivel național,…

- Madalina Ghenea a vorbit pentru prima data despre despartirea de Matei Stratan. "Nu sunt dezamagita. Stiu ca lucrurile se vor repara. De fiecare data vad si partea pozitiva, trebuie sa existe. Nu m-a dezamagit, e foarte greu sa o dezamagesti pe Madalina", a spus Madalina Ghenea pentru antena3.ro.…

- Influenta miliardarului George Soros in Romania a fost subiect de emisiuni tv, articole si chiar dezbateri intre politicienii de la varf. Pozand in sustinator al statului de drept si finantator al ONG-urilor care sustin justitia independenta, George Soros si-ar fi plasat, de-a lungul timpului, oameni-cheie…

- Cine spune ca economia județului Hunedoara merge prost este contrazis de datele oficiale. Astfel, deși Romania, ca și balanța comerciala externa, respectiv raportul dintre exporturi și importuri, este pe minus, economia județului Hunedoara are un sold pozitiv. Conform datelor oficiale facute publice…

- “Concluzia raportului este aceea ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii MCV-ului in actualul mandat al Comisiei, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018”, a anuntat Tudorel Toader, dupa publicarea recentului raport, dinspre Comisia Europeana. Odata ce Comisia Europeana a facut publice…

- Relația istorica speciala intre romani și evrei, la baza careia stau in primul rand conviețuirea istorica, precum și valorile comune, a fost concretizata prin expoziția de fotografie "Temple și sinagogi din Romania - patrimoniu evreiesc, național și universal", vernisata marți la Palatul…

- "Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la stadiul indeplinirii recomandarilor din cadrul MCV. Ministrul justitiei a prezentat in detaliu stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei: Legea 303/2004, privind statutul judecatorilor si…