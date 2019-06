Stiri pe aceeasi tema

- ​În urma unei investigații derulate de specialiști în securitate cibernetica din cadrul Bitdefender, Cyberint și CERT-RO s-a constatat ca amenințarile responsabile de atacurile cibernetice recente asupra unor spitale din România sunt Maoloa și Phobos. Despre MaoloaMaoloa…

- Autorii atacurilor cibernetice asupra spitalelor ar putea fi chinezi Foto: Arhiva. Autorii atacurilor cibernetice asupra spitalelor din România ar putea fi chinezi, sustin specialistii Centrului National Cyberint al Serviciului Român de Informatii. Aceasta apreciere…

- Augustin Jianu, fost sef al CERT-RO si fost Ministru al Societatii Informationale, explica intr-o postare pe Facebook ce nu functioneaza bine atat la nivel legislativ cat si la nivelul institutiei pe care a condus-o si a Ministerului Sanatatii,...

- Atacurile cibernetice pot fi de acum reclamate la un numar de telefon scurt, la 1911. Dupa atacurile din ultima perioada Ministrul Comunicatiilor a anuntat ca si Romania va avea un numar special la care cetatenii pot reclama atacurile din mediu...

- Specialistii Centrului National Cyberint, din cadrul Serviciului Roman de Informatii, au elaborat cinci scenarii in cazul unor posibile atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice folosite de institutiile publice in perioada alegerilor europarlamentare si prezidentiale din acest an. Specialistii…

- Atacurile cu malware au crescut in Romania, depasind media europeana, avand o rata de 7,46%. Conform studiului realizat de Microsoft atacurile cu malware din tara sunt peste cele din Cehia (3,44%), dar si Bulgaria (7.10%). Serbia este singura tara ce depaseste media mondiala avand o ratie a atacurilor …