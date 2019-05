Cum sunt ”otrăvite” roșiile românești, pentru a se coace mai repede Foarte mulți romani spun ca prefera sa cumpere legume romanești pe motivul ca ar fi mai sanatoase decat cele venite din import. Inginerii agronomi avertizeaza insa ca o parte din aceste produse nu sunt sanatoase, iar faptul ca provin din Romania nu este o garanție pentru nimeni ca aceste produse ar fi superioare calitativ celor de import. VEZI CUM SUNT OTRAVITE ROȘIILE ROMANEȘTI PE DCBUSINESS.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

