- Radu Valcan s-a decis sa faca o schimbare radicala de look. Prezentatorul de televiziune s-a ras in cap, iar soția sa, Adela Popescu și cei doi baieței, au avut un mare șoc cand l-au vazut. Adela Popescu a povestit pe contul sau de Instagram despre surpriza, deloc pe gustul sau, pe care i-a facut-o…

- Sotia si copiii lui Gheorghe Dinca au fost audiati joi, timp de aproape noua ore la DIICOT, in cazul crimelor de la Caracal. Dupa audieri, sotia si copiii lui Dinca au iesit din sediul DIICOT cu o masina a institutiei, pentru a evita sa se intalneasca cu jurnalistii aflati la fata locului.…

- Dupa dubla petrecere de la mijlocul lunii, prin care și-a aniversat soțul și fiul de 1 an, Roxana Ciuhulescu a plecat cu toata familia in vacanța. Destinația a fost aleasa pe ultima suta de metri, cei doi soți dorindu-și sa fie aproape de casa. Conștienta de faptul ca nu-i deloc ușor sa pleci cu copil…

- Ce semnificație are caștigarea celui de-al șaselea titlu „Miss Fitness Universe”? Rasplata muzicii depuse nu doar in ultimele luni, ci in toți anii de disciplina si performanța. Concursul de la Miami a fost cea mai frumoasa, grea, interesanta, emoționanta și inspiraționala provocare, mai ales ca in…