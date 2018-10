Stiri pe aceeasi tema

- Reteta cartofi wedges la cuptor. Ce poate fi mai simplu si mai ușor de gatit decat niste cartofi? Cartofi wedges sunt o garnitura simpla si gustoasa pe care o poate prepara orice amator in bucatarie. Ei pot fi consumati ca garnitura sau cu un sos pe care il preferati.

- De la mur, se folosesc in general frunzele in scop terapeutic. Si fructele au calitati tamaduitoare, dincolo de aportul incontestabil de vitamine si minerale pe care il aduc organismului. O forma in care fructele si frunzele pot fi combinate in scop terapeutic este pulberea.

- Rețeta de macrou la cuptor. Macroul la cuptor în sos de roșii cu usturoi, ușor picant, este extrem de delicios. Macrou la cuptor reteta. Ingrediente 800 g macrou2 cepezeama de la 2 lamâi50 ml uleisarepiper2-3…

- Presedintele Comisiei de control al SRI, social-democratul Claudiu Manda, a declarat, marti, la Antena 3, citand informatii primite pe surse, ca miercuri cei din conducerea Jandarmeriei vor fi pusi sub acuzare sau vor fi facuti suspecti in legatura cu evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei.

- Ingrediente: 1 kilogram de cartofi, 1 ceapa, 100 de grame de cașcaval, 50 de grame de bacon, 1 lingura de unt, 150 de grame de curcan, 300 de mililitri de smantana, 1 ou, patrunjel, sare, piper negru macinat. Mod de ...

- Pentru ca este toamna și avem la indemana o mulțime de fructe și legume, iți propun o cura de slabire care te va ajuta sa dai jos aproximativ 2 kg pe saptamana in mod corect, fara sa te infometezi, fara sa ai probleme cu stomacul sau carențe de vitamine ori minerale, așa cum se intampla de regula…

- Gospodinele pregatesc in aceasta perioada borcanele cu dulceata care vor umple camarile la toamna. Va propunem aici o reteta a Sandei Marin, celebra autoare de carti de bucate, cu care sigur nu veti da gres.

- Acesti cartofi sunt perfect copti – sunt crocanti la exterior si foarte pufosi la interior. Asadar, daca vrei o garnitura simpla care sa mearga la orice mâncare, încearca aceasta reteta pentru ceo mai buni cartofi la cuptor.