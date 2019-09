Cum sa decodezi transformarea digitala si sa construiesti o companie care performeaza Roadshow-ul Business Evolution - Strategy. Tactics. Transformation organizat de Doingbusiness.ro revine in aceasta toamna, cu o prima editie ce va avea loc in Bucuresti, pe 25 septembrie 2019, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, intre orele 09:00 - 13:00.



La conferinta sunt invitati sa participe antreprenori si manageri din departamente cheie ale companiilor - IT, Vanzari, HR, Marketing, Financiar, Logistica, Achizitii, etc. care vor sa afle cum pot sa dezvolte modele de business competitive, cum pot anticipa evolutia pietei si a competitorilor sau cum pot redesena un model de business…

Sursa articol si foto: business24.ro

