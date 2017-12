Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua zi, sute de muncitori si carabinieri continua sa curate orasul Balti de gunoi. Aproape 75 la suta din deseuri au fost scoase pana azi din municipiu. Lucratorii nu exclud ca ca pana in aceasta seara, orasul va fi curatat in totalitate.

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Mirela Vaida a povestit momentele magice ale copilariei sale, dar si despre familia sa de care este tare mandra. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta tv a vorbit despre viata de familie. Nu doar ca ii este dor de acele momente pe care le petrecea cu cei mici pe ulita, dar a relatat si cat de…

- Dupa ce a trecut printr-un divort zbuciumat, Maria Constantin se pare ca si-a gasit puterea de a zambi din nou. Desi a trecut prin multe greutati, luptandu-se chiar si cu o depresie, frumoasa cantareata este fericita de Sarbatori.

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Andreea Marin este o femeie implinita de cand in viata sa a aparut barbatul care ii ofera linistea de care avea nevoie. In emisiunea "Dincolo de aparente", Andreea Marin a marturisit ca sarbatorile de iarna le va petrece alaturi de iubitul sau.

- Selecționerul Cosmin Contra iși petrece Sarbatorile in Spania. Tehnicianul fusese invitat la lansarea magazinului oficial al fostei sale echipei, Petrolul Ploiești . Selecționerul a declinat invitația echipei Petrolul Ploiești (azi in Liga 3), cu care a cucerit Cupa Romaniei in 2013, deoarece se afla…

- Monica Gabor petrece sarbatorile cu Irinel Columbeanu și fiica lor. Vedeta și Irina se distreaza de minune impreuna, mai ales cand vine vorba de noua pasiune a fetei. Irinel și Irina au plecat la Los Angeles, acolo unde vor petrece sarbatorile de iarna. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani…

- Mirela Vaida va parasi emisiunea „Acces Direct”, fiindca va avea loc o schimbare de zile mari! Simona Gherghe revine la Acces Direct pe 8 ianuarie. Vedeta a marturisit ca ii este destul de greu sa iși lase fetița acasa, mai ales ca in ultimele șapte luni au fost nedesparțite. Simona Gherghe este pregatita…

- Sezonul rece a venit cu neplaceri Mirela Boureanu Vaida. Vedeta TV trece prin niste momente delicate, de cand fetita ei, Carla, este bolnavioara. Fetita ei a ajuns de urgenta in spital pe perfuzii. Miercuri dimineata, Carla, fetita prezentatoarei TV, a ajuns pe mainile medicilor. Micuta este bolnavioara,…

- Ilinca Vandici taie porcul de Craciun! Deși nimeni n-ar fi zis ca serafica prezentatoare poate lua parte la așa ceva, Ilinca a recunoscut ca e o tradiție familia ei sacrificarea porcului in Ajun și prepararea tuturor bunataților. Iata ce ne-a mai povestit prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!”,…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu.

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Citeste si: Presedintele Klaus Iohannis: Daca cineva crede ca modificarile legilor justitiei vor ramane fara urmari, e cazut din Luna

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si Sibiu. Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia,…

- Lidia Buble așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a dezvaluit cu cine urmeaza sa le petreaca. Lidia Buble, care are o relație cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a inceput deja pregatirile in așteptarea lui Moș Craciun! Intr-un interviu…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus sambata in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița, impotriva unei femei de 52 ani, din Bistrița. Alte infracțiuni care le-au dat batai de cap polițiștilor, in week-end:

- 15 decembrie este probabil cea mai importanta zi din viata Andreei Marin, pentru ca in aceasta zi, acum 10 ani, se nastea Violeta, singurul copil al vedetei. Citeste si Andreea Marin, anunt-surpriza despre AL DOILEA COPIL "Cele mai mari emotii azi, ca niciodata... sa ne traiasca tuturor…

- Austria, Franta sau Elvetia sunt printre tarile favorite ale pasionatilor sporturilor de iarna. Va prezentam cateva dintre cele mai frumoase locuri din Europa in care puteti schia in aceasta iarna.

- Vesti bune pentru fanii Simonei Gherghe! Vedeta se intoarce pe sticla, mai curand decat se asteptau telespectatorii Antenei 1. Prezentatoarea, care in urma cu sase luni a devenit mamica, a facut anuntul pe contul sau personal de Instagram.

- Nu este pentru prima oara cand Chris Brown intra in conflict cu fanii sai. Mai nou, starul, care a fost protagonistul unui scandal uriaș atunci cand și-a batut iubita, pe Rihanna, in 2009, a atras din nou atenția asupra lui intr-un mod negativ. Chris o rasfața pe fetița sa in varsta de 3 ani, Royalty,…

- Cum iși va petrece Delia sarbatorile de iarna. Artista va fi alaturi de familie și va munci mai puțin. Cel mai probabil de Revelion, veteda va urca pe scena, așa cum a facut in ultimii ani. Delia a vorbit despre familia sa, dar și despre sarbatorile de iarnam acre se apropie cu pași repezi. In perioada…

- Dupa ce s-a aflat ca Paula Chirila a divorțat de Marius Aciu, aceasta a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena Stars. Prezentatoarea emisiunii MPFM iși va petrece Craciunul alaturi de Marius și fiica sa, Carla.

- Mos Nicolae nu i-a ocolit pe micutii Mirelei Boureanu Vaida, care se pare ca au fast si un pic nazdravani! Mama lor a postat o fotografie pe Instagram in care le-a aratat prietenilor virtuali darurile de la Mos. Mos Nicolae a fost darnic cu Vladimir si Carla! Mirela Boureanu Vaida a postat o imagine…

- Sarbatorile de iarna din acest an nu sunt deloc fericite pentru vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1. In luna septembrie a acestui an, Andreea Berecleanu…

- Sarbatori triste pentru Oana Lis. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit ca in preajma Craciunului se simte singura pe lume. Nu este pentru prima data cand Oana Lis vorbește despre copilaria trista pe care a avut-o și despre perioada in care…

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- Andreea Marin este in așteptarea sarbatorilor. Vedeta este fericita ca anul acesta il va aștepta pe Moș Craciun alaturi de barbatul iubit și este mulțumita ca lucrurile ii merg bine in viața.

- Catalina a devenit cunoscuta datorita emisiunii "Mireasa pentru fiul meu", unde a participat in speranța ca iși va gasi alesul inimii. Chiar daca a format un cuplu cu Nicolae, lucrurile nu au stat cum și-au dorit, iar relația lor s-a terminat.

- Potrivit mai multor mass-media britanice, actrița americana Meghan Markle și prințul Harry vor petrece impreuna Sarbatorile de Craciun și ulterior ar putea anunța ca se casatoresc, relateaza joi ziarul ABC. Meghan Markle se afla deja la Londra. Vizita ei intervine într-un moment în…

- Este una dintre cele mai populare artiste și a devenit cunoscuta datorita rolurilor sale din filmele Disney. De curand chiar a declarat ca a imbrațișat o viața de femeie singura dupa ce s-a desparțit de ultimul sau iubit, luptatorul MMA Guilherme Vasconcelos. Cu toate acestea, artista și-a pus pe jar…

- Fiul Mihaelei Radulescu, de nerecunoscut. Ayan are 14 ani și seamana perfect cu jurata de la „Romanii au talent”. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografie, care au facut deliciul fanilor de pe contul de socializare. Mihaela Radulescu și Ayan se ințeleg de minune. Cei doi petrec…

- Mirela Boureanu Vaida a plecat din țara imediat dupa ce a terminat saptamana de lucru la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1. Prezentatoarea de televiziune Mirela Boureanu Vaida, care a venit de multe ori bolnava la emisiune , este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane. Mirela…

- Andra, concert cu piciorul în ghips, pe scena de la Arad. Deși s-a accidentat destul de grav, artista a refuzat șa își amâne concertele. Vedeta a facut show alaturi de colegele sale.

- Raspunsul lui Fabregas la invitația de a petrece noaptea cu o fana a impresionat multa lumea datorita felului in care a reușit sa transforme invitația intr-o declarație de dragoste pentru soția sa. Vedeta lui Chelsea, Cesc Fabregas, i-a raspuns unei fane care l-a invitat sa petreaca o noapte impreunca,…

- Baiețelul Valentinei Pelinel a facut senzație in mediul virtual, dupa ce mama lui a postat o imagine, in care Milan apare in bucatarie, iar alaturi pe dulap, se afla tortul in forma de dovleac primit de la vedeta. Valentina Pelinel s-a schimbat complet dupa ce a devenit mama. Vedeta iși dedica timpul…

- Maria Constantin nu isi doreste cadouri scumpe de Craciun, ci doar sa isi petreaca sarbatorile alaturi de baietelul ei. „Tot ce imi doresc mi se indeplineste, dar cu siguranta cel mai frumos cadou este copilul meu", a spus artista la o emisune tv, potrivit spynews.ro. Vedeta se axeaza…

- Shakira a fost nevoita sa-si anunte fanii ca si-a pierdut vocea din cauza ca si-a fortat corzile vocale la repetitii, scrie pe contul de socializare. Vedeta a mai spus ca regreta ce i s-a intamplat dar, cu sigurnata, va tine acest concert dupa ce isi va revini, linistindu-si fanii.

- Gabriela Cristea e foarte curajoasa! De cand a devenit mamica, vedeta este si mai activa pe retelele de socializare, unde posteaza mereu fotografii cu ea si cu micuta. Recent, prezentatoarea a s-a pozat nemachiata, inainte de a o alapta pe bebelusa Victoria Bella Margot, iar fanii brunetei au reactionat…

- Minodora a decis sa lamureasca lucrurile dupa ce s-au comentat vrute și nevrute despre problemele ei de sanatate. Minodora, care a slabit peste 20 de kilograme dupa ce și-a micșorat stomacul , este una dintre cele mai cunoscute cantatrețe de muzica de petrecere și nu numai de la noi. Vedeta și-a deschis…

- Toata lumea o stie pe Doinita Oancea bruneta, insa de aceasta data a reusit sa isi surprinda fanii cu o fotografie in care arata complet schimbata. Vedeta a intrat in randul blondelor, insa nu definitiv, ci pentru o scurt timp, folosind o peruca.

- Simona Gherghe a pasit emotionata, in platoul emisiunii pe care a prezentat-o ani la randul. Vedeta a facut o scurta vizita colegilor sai, dar si Mirelei Vaida, cea care i-a luat locul in emisiune si a vorbit despre noua ei viata. Aceea de mamica. Prezentatoarea TV a afisat o silueta extrem de subtire…