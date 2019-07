Majoritatea oamenilor evita sa puna presiune pe ei insisi pentru a nu se trezi in situatia neplacuta de a nu face fata stresului, dar si pentru ca nu vor sa isi asume responsabilitatea pentru pornirea si ducerea la bun sfarsit a unui proiect. In realitate, putin stres este de dorit in ceea ce facem, pentru ca astfel ne vom descoperi si dezvolta noi abilitati.