Cum faci fata oamenilor dificili din echipa ta. Coaching, cu Simona Nicolaescu A lucra cu ceilalti inseamna a coabita, cel putin 8 ore pe zi, cu niste oameni care ne sunt mai mult sau mai putin impusi. Desi, deseori, creezi relatii de prietenie cu colegii tai, ai intalnit, cu siguranta, si cateva "personalitati" cu care ti-a fost mai dificil sa colaborezi.



De altfel, in sedintele individuale cu clientii mei, intalnesc cu regularitate oameni care imi impartasesc dificultatile lor de a convietui cu un manager coleric, un coleg perfectionist sau un colaborator depresiv.



Ce poti face daca te afli intr-o astfel de situatie? Ce faci atunci cand proiectul pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

