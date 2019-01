Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul semafoarelor accesate ilegal in București a fost preluata de procurorii DIICOT, care au deschis un dosar penal. Procurorii specializați in infracțiuni cu grad mare de risc au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si alterarea…

- In acest an, in București sunt organizate doua petreceri de Revelion in aer liber. Una va fi in Piața Constituției, iar cealalta in Parcul Titan, iar la ambele vor canta mai mulți artiști, intrarea fiind libera. Metroul și STB vor circula toata noaptea.Citește și: Elena Udrea, dezvaluiri EXPLOZIVE…

- Cum peste 13.000 de elevi studiaza in trei schimburi, ca in fabrica, in 11 scoli din Bucuresti, municipalitatea cauta o solutie pentru a elimina supraaglomerarea din unitatile de invatamant. “Nicio unitate de invatamant cu program in trei schimburi” e un program municipal de investitii care are ca…

- TDLE a organizat astazi, 30 noiembrie 2018, in parteneriat cu CSLDE și Institutul de Studii Liberale, evenimentul „ACADEMIA LIBERALA - Contribuția personalitaților liberale la infaptuirea Marii Uniri”. Au participat din partea ALDE Calin Popescu-Tariceanu - Președinte, Daniel Chițoiu - Secretar general…

- Incepand de vineri și pana duminica, Ateneul Roman, Biblioteca Centrala Universitara, Palatul CEC și Palatul de Justiție din Capitala vor deveni suport pentru 16 proiecții realizate de mai mulți artiști straini. Proiecțiile vor avea loc in intervalul 18:00-23:00, scrie Mediafax.Timp de trei…

- Gabriela Firea a anuntat, joi, ca Primaria Capitalei vrea sa cumpere sute de case pentru medicii din Bucuresti, iar Nicusor Dan o acuza „ca se grabeste sa faca achizitii imobiliare la sfarsit de an”. Potrivit lui Dan, punctajul de acordare a caselor ar fi unul discriminatoriu.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Podul Constanta, aflat in administrarea Ministerului Transportului-CFR, nu a fost transferat nici acum la Primaria Capitalei, astfel incat Municipalitatea sa porneasca reabilitarea acestui imobil degradat.

- Primaria Capitalei ar putea atribui denumirea de Piața „General Gheorghe Anghelescu” (fost ministru de Razboi in anul 1882) spațiului public situat la intersecția strazilor General Constantin Budișteanu cu Calea Griviței. Proiectul privind atribuirea denumirii de Piața „General Gheorghe Anghelescu”…