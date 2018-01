Stiri pe aceeasi tema

- Lena și Gabriel Enache au decis sa plece peste hotare pentru a sarbatori Noul An. Dupa un an greu pentru Gabriel Enache, care a trecut printr-un divorț, dar și momente frumoase dupa ce Lena i-a adus pe lume un baiat și s-a și casatorit cu aceasta, cei doi au vrut sa uite de toate grijile.

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european si mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Tudor conducea un autoturism in care mai erau alte sase persoane. Toti au suferit leziuni grave in urma accidentului. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- Printre cei sase finalisti ai celui mai mare concurs de talente din folclorul romanesc, prezentat de Iuliana Tudor – “Vedeta populara” – se numara si o salajeanca. Este vorba despre Alexandra Chira, o tanara de 19 ani din Plopis, care a trecut, cu brio, de semifinala ce a fost transmisa in Ajului Craciunului…

- Cum a fost anul 2017 pentru sportul romanesc. Fiasco pentru naționala de fotbal și echipa feminina de handbal, rezultate mari pentru canotaj. Simona Halep, numarul 1. Anul 2017 pentru sportul romanesc. Luna ianuarie, luna transferurilor Motocicliștii Emanuel Gyenes si Marcel Butuza participa pentru…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Din echipa fac parte cel putin 15 persoane. „Completul de judecata" va avea in componenta trei judecatori, fiind anuntati pana acum cunoscutul judecator clujean Cristi Danilet si fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu. Numele procurorului nu a fost inca stabilit, in timp ce avocati vor fi Dan…

- Universitatea „Petre Andrei” din Iasi a lansat, astazi, site-ul proiectului „Procesul comuniștilor din Romania”, organizat de UPA din Iasi, Institutul de Studiere a Ideologiilor și Primaria Municipiului. Prof. univ. dr. Sorin Bocancea, coordonator, declara ca se va face un studiu privind procesul…

- Depozitele pe termen lung constituite de straini la bancile locale, care reprezinta preponderent linii de finantare primite de la actionari, au revenit pe scadere in octombrie, dupa revirimentul din septembrie, soldul coborand la 3,08 mld. euro. Fata de nivelul din octombrie 2016, depozitele…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, la ” Interviurile Libertatea Live ”, cum se face ca UDMR a votat alaturi de PSD și ALDE articole controversate din noile Legi ale Justiției și de ce trebuie sa ii ințelegem pe maghiari cand nu se bucura de 1 Decembrie, ca toți romanii. Nu in ultimul rand,…

- Lucian Matusoiu, fost mare voleibalist al Universitatii Craiova s a stins din viata, la doar 54 de ani, dupa un accident rutier petrecut in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia ndash;…

- Gala Campionilor Federației Romane de Automobilism Sportiv va avea loc, sambata, in premiera, la Iași, gazda evenimentului urmand sa fie Sala Mare a Teatrului Național Vasile Alecsandri din capitala istorica a Moldovei. Dupa ce anul trecut, Gala Campionilor FRAS a fost organizata la Palatul Parlamentului…

- Premiera negativa pentru invațamantul romanesc: Unul dintre cei trei elevi din localitatea Poroschia, județul Teleorman, care și-a batut și sechestrat profesoara de educație civica, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecatoria Alexandria. Decizia arestarii unui elev care a agresat un profesor…

- Cum ar fi fost domnia Regelui Mihai I daca istoria nu ar fi prins Romania in cleștele letal dintre Hitler și Stalin? Presupun ca ar fi fost o lunga perioada de liniște și prosperitate, o monarhie vesela animata de personalitatea unui rege cuminte, ințelept și charismatic, pe care romanii l-ar fi…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema celei mai importante achiziții facuta de o companie cu capital majoritar romanesc a unui mare jucator strain.Ziarul Financiar: Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania este cea mai mare…

- Nava, care a intrat in dotarea Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo Pesquero (INIDEP) din Argentina in luna octombrie, se afla in primul voiaj de acomodare a echipajului cu tehnica din dotare cand a primit misiunea de a cerceta locul unde se presupune ca s-a scufundat submarinul.…

- Proiectul Predictibilitate 2018 este un manifest al mediului de afaceri pentru revenirea la dialog și colaborare și este un demers inițiat de Confederația Patronala Concordia în parteneriat cu platforma Economie la minut 360, de susținere a principiilor pactului pentru fiscalitate lansat în…

- Din randul taranilor au inceput sa se manifeste, inainte de Marea Unire din 1918, in publicatiile locale si regionale, o serie de condeieri, care au reprezentat adevarate modele in comunitatile lor.

- Gheorghe Hagi a vorbit, intr-o conferinta de presa maraton, despre problemele din fotbalul romanesc, printre care reducerea numarului echipe din toate esaloanele. El le-a solicitat tuturor factorilor de decizie din sport sa se implice mai activ. "Polonia s-a dus, a crescut. Cehia, la fel,…

- La Iași și Vicovu de Sus, jud. Suceava, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear*. Finanțate prin fondul „Lumea prin Culoare și Sunet” al Fundației Orange, centrele de intervenție timpurie au fost realizate…

- Lumea mondena din Romania a primit o veste minunata! Dansatoarea Andreea Popescu este insarcinata! Vedeta a fost data de gol de Delia! Cantareata a postat pe o retea de socializare o fotografie in care Andreea Popescu si-a etalat burtica de gravida. “@andreeapopescu #bebe”, a scris Delia langa poza…

- La 13 luni de la primul concert la Botoșani, cei cinci baieți din Basarabia care de doi ani sparg toate topurile muzicale din Romania au revenit in nordul Moldovei. Au facut-o in același loc și cu același succes.

- Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc. Stela Popescu, care a avut multe secrete la viața ei , a fost una dintre cele mai indragite șiu apreciate actrițe de comedie din Romania. Artista a incantat generații intregi de romani cu rolurile…

- Ion Tiriac a declarat ca nu a primit niciun raspuns la petiția trimisa catre Guvernul Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. Afaceristul e, astfel, gata sa porneasca un imens scandal care sa se mute in justitie.Citește și: Anunț MARE pentru șoferi: Camera Deputaților…

- „Nu m-am uitat expres, dar a fost atat de evident in toata media incat nu a putut fi evitat. Și eu cred clar ca trebuie sa demisioneze, trebuia nici sa nu ajunga acolo, insa cred ca acest tip de circ cu victimizari nu face deloc bine democrației romanești”, a declarat președintele, intrebat despre ceea…

- Noul acord, in vigoare pana in 2022, ofera postului de televiziune Eurosport drepturi exclusive asupra acestui turneu si evidentiaza angajamentul de a prezenta cel mai valoros continut de sport premium in direct. Acordul garanteaza fanilor ca vor avea posibilitatea sa vada la lucru vedete…

- Noul centru tehnologic, care se concentreaza pe servicii digitale si de mobilitate, are in prezent 15 angajati, dar numarul acestora va creste la 25 in 2018. Compania Daimler nu a furnizat detalii financiare despre acest contract. "Clientii vor beneficia de noi tehnologii daca sunt increzatori…

- Tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare cu popularitate ridicata in randul angajatilor si angajatorilor din Romania, potrivit unui studiu realizat de GfK. Tichetele de masa si tichetele cadou sunt cele mai cunoscute, cele mai des acordate si cele mai dorite de catre salariati. Mai mult,…

- Fiica lui Madalin Voicu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare Tv din Romania, fiind un exemplu pentru multe tinere de la noi. Deși acum are o silueta fara cusur și poate sa poarte absolut orice ținuta iși dorește, Ioana Voicu a avut probleme cu greutatea in adolescența. Daca la prima vedere…

- Pentru Dumitru Dragomir, vanzarea lui Valentin Costache la CFR Cluj e semnalul clar ca Ionut Negoita nu a glumit in momentul in care a anuntat ca e gata sa vanda Dinamo, scandalizat de ultimele evenimente din interiorul clubului. Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal…

- Ioannis Papalekas, cel mai bine platit angajat din Romania, a pierdut, in prima faza, procesul cu Ioan Robu si Arhiepiscopia Romano - Catolica Bucuresti (ARCB), asa cum va anunta CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania AICI . Afaceristul a facut, insa, apel in instanta, iar acum a primit castig de cauza!…

- Pastratori ai valorilor folclorului romanesc, rapsozii populari transmit mai departe generatiilor tinere dragostea pentru cantec, participand la revigorarea traditiilor noastre autentice. Vineri, 10 noiembrie, maestii cantecului popular romanesc din Baragan isi dau mana intr-un spectacol de zile mari,…

- TBI Bank a lansat, in premiera in Romania, un credit pentru intreprinderi acordat exclusiv online, cu o suma maxima de 67.500 lei, noul produs fiind gandit ca o solutie rapida pentru rezolvarea unui deficit temporar de lichiditati sau pentru a profita de oportunitatile de dezvoltare si crestere.…

- Pus sa noteze invatamantul romanesc, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat ca acesta merita un 7. Potrivit lui Pop, principalul punct slab al invatamantului din Romania e viteza cu care se schimba ministrii Educatiei. "Calificativul pe care l-as da invatamantului romanesc e undeva in jur de 7.…

- Acuzatiile nu au fost facute publice, conform ordinelor emise de un judecator federal. Demersurile au fost efectuate vineri pentru ca persoanele acuzate sa fie retinute la inceputul saptamanii viitoare, a precizat sursa citata, fara sa precizeze identitatea celor acuzati. Purtatorul de cuvant…

- Ministrul Educației: Un singur manual școlar la fiecare disciplina Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, ca ideea de a exista un singur manual scolar prinde contur si nu are nicio problema sa inainteze Guvernului proiectul de lege prin care sa existe un singur manual scolar la fiecare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa numeasca in functie pe „toata lumea“, intrebat de jurnalisti daca seful statului ar trebui eliminat din procedura de numire a procurorilor-sefi.

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) au fost depuse cinci-sase reclamatii. ”Intr-un an de zile a fost realizat caietul de sarcini de catre RATB si verificat de catre Directia Transporturi. A fost aprobat caietul de sarcini…

- Potrivit unuia dintre liderii Partidului Socialist (PSOE), premierul Mariano Rajoy va anunta inlaturarea conducerii catalane, numirea unor oficiali care sa asigure interimatul si organizarea de alegeri regionale in Catalonia in luna ianuarie a anului viitor. Printre masurile care urmeaza…

- Oferta publica de vanzare a 25% din Transilvania Broker, primul intermediar din asigurari care vine la bursa romaneasca, va incepe pe 24 octombrie, potrivit unui document aflat pe pagina companiei. In cadrul ofertei sunt puse in vanzare 652.000 de actiuni, reprezentand 25% din capitalul…

- Medicii au incercat fara succes sa o salveze, ranile ei fiind mult prea grave. Potrivit The Telegraph, avea in mana doua bilete de adio, intr-unul dintre ele, le cerea scuze celor care au asistat la moartea ei din „locul ei favorit". In al doilea bilet, ii cerea scuze mamei sale, spunandu-i ca este…

- CHIȘINAU, 16 oct — Sputnik. Procesul de recapatare a suveranitații pierdute de catre statele ce și-au pierdut-o ar trebui, în opinia lui Iurie Roșca, sa aiba urmareasca succesiv urmatoarele domenii: suveranitatea monetara, suveranitatea economica, suveranitatea juridica și suveranitatea…

- Femeile se dau in vant dupa blanuri și barbații dupa preparatele vanatorești. Cu toate astea mulți snobi stramba din nas cand vine vorba de vanatoare, cea mai veche ocupație din lume. Romania are vanat cam cat toata Europa la un loc. La noi urșii coabiteaza cu oamenii, iar in Elveția ultimul exemplar…

- Simona Halep, noul numar 1 WTA, a acceptat sa fie ambasadorul sportului romanesc, a declarat, luni seara, la Antena 3, premierul Mihai Tudose.”Simona Halep este un simbol al Romaniei. Ea ne-a facut onoarea sa accepte sa devina ambasadorul sportului romanesc. Este un gest foarte mic fata de…

- "Simona Halep este un simbol al Romaniei. Ea ne-a facut onoarea sa accepte sa devina ambasadorul sportului romanesc. Este un gest foarte mic fata de ceea ce a facut Simona pentru Romania", a declarat Mihai Tudose. El a spus ca Simona Halep nu este doar un ambasador al sportului romanesc ci,…

- Romania s-ar putea confrunta cu un deficit bugetar major anul viitor, in ciuda creșeterii economice de 5% pognozate pentru 2017, intrucat aceasta creștere economica ascunde dezechilibre financiare importante.