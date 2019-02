Cum arata saptamana modei de la New York la inceputuri

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa unda de șoc care a cuprins Romania in momentul in care s-a aflat ca Laura Codruța Koveși a fost citata intr-un dosar, in plin concurs pentru postul de procuror-șef european, apar noi detalii oficiale, oferite chiar de șefa secției de anchetare a magistraților, Adina Florea.

- In cursa „Ultima Șansa”, Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani au ajuns pe ultimul loc, ceea ce le-a adus și riscul de a fi eliminate. In cutia securizata s-a aflat elefantul care, de aceasta data, a fost roșu. Astfel, prima echipa eliminata in sezonul 2 Asia Express este formata din Iuliana și…

- In fiecare an, apar noi canale de comunicare si noi tehnologii care ajuta brand-urile sa comunice cu consumatorii. In acelasi timp, tactici vechi se consolideaza sau incet, incet dispar. Oamenii de marketing trebuie, de aceea, sa fie mereu la zi cu noutatile si sa aiba la indemana atat instrumentele,…

- Pana acum, in Europa, 24 de oameni si-au pierdut viata din cauza iernii. In Germania a fost instuita o alerta cod violet. Aceasta inseamna ca un strat nou de zapada de pana la un metru inaltime urmeaza sa se depuna. Și vantul va crea probleme. Va ajunge pana la 85 de kilometri la ora. Pana acum,…

- ​Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj video pe Facebook, de Craciun, precizand ca, in spiritul Sfintelor Sarbatori, trebuie sa avem grija unii de alții și de țara noastra.

- Succes nesperat al PSD. Doi deputați care saptamâna trecuta își anunțau demisia din partid pentru a se alatura formațiunii Pro România au decis sa revina în PSD. Anunțul a fost facut de liderul deputaților PSD Daniel Suciu.

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, nu ințelege "tendința sangeroasa ca trebuie bagați unii la pușcarie" și nici de ce problema unei aministii "chinuie atat de mult și atata lumea". El susține ca toata lumea ar trebuie sa ințeleaga ca un stat trebuie "sa dea dovada de umanism", prin Parlament și prin…

- Lansare de carte: Ioan Ardelean-Pruncu - "Maramureșul. Ziare și ziariști de la inceputuri pana in 1945" (Editura Valea Verde). Lansarea are loc 23 noiembrie 2018, ora 14, la Centrul Cultural Sighet, str. Libertatii nr. 24A.