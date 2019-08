Cum "arata" productia de fructe a Romaniei: suprafete cultivate in scadere, "inflorim" doar cu prune si mere

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1.I.-30.VI.2019, resursele de energie primara au crescut cu 1,4%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,2%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.VI.2019, au totalizat 17239,2 mii tone echivalent petrol1 (tep), in…

- Romania s-a situat anul trecut pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de gaze naturale, cu 9,5 miliarde de metri cubi, potrivit raportului realizat la nivel mondial de compania britanica BP. Comparativ cu anul anterior, productia de gaze a Romaniei a fost mai mica cu…

- Productia de gaze a Romaniei a fost mai mica cu 3,7% fata de cea din anul 2017.Principalul producator de gaze din UE ramane Marea Britanie, cu 40,6 miliarde de metri cubi anul trecut, in scadere cu 31,5%. Urmeaza, pe locul doi, Olanda, cu 32,3 miliarde de metri cubi, in scadere cu 16,3%.La…

- In perioada 1.I.-31.V.2019, resursele de energie primara au crescut cu 1,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5%, fața de aceeași perioada a anului precedent, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-31.V.2019,…

- Productia industriala in judetul Salaj este in scadere. Cel putin asta indica un ultim raport realizat de Directia Judeteana de Statistica Salaj, la finalul lunii aprilie. Astfel, la finalul lunii mentionate producția industriala, din județul Salaj, a inregistrat o scadere cu 5,4 la suta fața de luna…

- Ce fructe vom manca in viitor in Romania! Bananele, kiwi si rodiile ar putea deveni in curand fructe autohtone. Universitatea de Agronomie din Bucuresti are in livada mai multe soiuri de fructe exotice. Ce pun la cale romanii și cum am putea scapa de import, aflați in materialul video de mai sus!

- In perioada ianuarie-aprilie 2019, resursele de energie primara au crescut cu 0,9%, iar cele de energie electrica au scazut cu 6,7%, fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada respectiva, au totalizat 11597,5 mii tone echivalent petrol1 (tep), in…

- Pe fondul creșterii volumului de legume și fructe din producția autohtona, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) verifica intens, prin intermediul inspectorilor sai din cadrul Direcțiilor pentru...