Fiica cantareței Mariah Carey , Monroe, este copia fidela a celebrei sale mame. Artista a postat o fotografie pe Instagram, la care a alaturat o imagine de-a ei de cand era mai tanara. Mandra mamica s-a laudat cu infațișarea fiicei sale in varsta de 8 ani, care are aceleași bucle ca ea. Cele doua sunt aproape identice in fotografia postata de Mariah. Artistaa scris alaturi de imagine: „Intotdeauna vei fi fetița mea”. View this post on Instagram Always Be My Baby ???? A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Jun 6, 2019 at 7:33am PDT Carey are doi copii gemeni, Monroe și Morocco, cu…