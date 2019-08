Stiri pe aceeasi tema

- Vești foarte triste despre Mihai Constantinescu, dupa 3 luni de coma. Artistul se afla in continuare, internat la Spitalul Floreasca, iar coma se prelungește. Toți apropiații sai se roaga pentru sanatatea lui, așa cum au facut-o inca din prima zi. Medicii se pastreaza, totuși, rezervați. De-a lungul…

- Duminica seara Cornelia Catanga a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Medicii au resuscitat-o si au reusit sa o stabilizeze, apoi i-a fost montat un stent la inima. Potrivit informatiilor oferite de Romania TV, cunoscuta artista a orbit in urma acestui incident grav.

- Cornelia Catanga a ajuns de urgenta la spital duminica seara dupa ce i s-a facut rau. In jurul orei 21 se afla in casa cu sotul, iar la un moment dat artista nu a mai putut respira. Aurel Padureanu a chemat imediat salvarea. Medicii au resuscitat-o, apoi au transportat-o la Spitalul Floreasca. Cornelia…

- Clipe grele pentru Cornelia Catanga și familia ei, dupa ce artista a facut luni, 15 iulie, un stop cardio-respirator. Aceasta a fost operata de urgența, iar medicii de la Spitalul Floreasca i-au montat un stern. Soțul Corneliei Catanga a povestit pas cu pas momentele de groaza prin care a trecut atunci…

- Cornelia Catanga a facut stop cardio respirator si a fost dusa de urgenta la Spitalul Floreasca.Reamintim ca Cornelia Catanga a slabit foarte mult, in jur de 20 de kilograme, intr un timp foarte scurt si s a confruntat si cu alte probleme de sanatate.Medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansele…

- Vesti TERIBILE despre Mihai Constantinescu! Din pacate, inevitabilul s-a produs Vești proaste despre starea lui Mihai Constantinescu. Medicii au decis ca artistul trebuie sa faca din nou dializa dupa o pauza de aproape doua saptamani. Simona Secrier face și un apel pentru cei apropiati pe care ii roaga…

- Vesti triste din lumea muzicii internationale dupa ce un cantaret a murit. Acesta ar fi consumat prea multe droguri si corpul sau a cedat. Rapper, mort din cauza drogurilor consumate in exces. Hella Sketchy avea 18 ani si facea parte din The Soundcloud. Tanarul, pe numele sau real Jacob Tyler…

- Din pacate, starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu este in continuare rea. Medicii de la Spitalul Floreasca din Capitala au venit cu informații de ultima ora despre celebrul artist, care, de aproape o luna, este internat in stare grava. Mihai Constantinescu este in continuare internat, intr-o…