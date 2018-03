Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor veni cu un program de guvernare, diferit de cel al actualului partid de guvernare, „ o colectie de minciuni scoase din cartile cu baronul Munchausen”. „Ni se cere de foarte multi analisti, comentatori si foarte multi cetateni sa venim cu un…

- Mihaela Radulescu a postat recent pe Instagram o noua fotografie care o prezinta pe vedeta intr-un costum negru. Pe langa fotografie, diva a scris si un indemn adresat fanilor ei care o urmaresc pe reteaua sociala.

- Mihaela Radulescu, pe numele de fata, Mihaela Țiganu, a avut de unde sa moșteneasca frumusețea, inteligența, dar și vocabularul bogat: mama sa le deține din plin. Mihaela Radulescu se poate mandri cu o mama cocheta, stilata și foarte discreta. Marilena Țiganu a fost profesoara de limba și literatura…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit, din comuna Jidvei, județul Alba. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, incendiul s-a manifestat la acoperișul casei de locuit. ”Garda Blaj a…

- ROMÂNII AU TALENT 2018. Mihaela Radulescu li se alatura unor concurenți de pe scena, pentru a afla cele mai nepotrivite replici de agatat într-un moment de improvizație aplaudat îndelung de toți cei prezenți în sala,

- Andreea Marin a plecat la New York impreuna cu fetița ei. De altfel, nu este pentru prima oara cand Violeta iși insoțește mama atunci cand aceasta treuie sa iși onoreze proiectele. Deși toata lumea se aștepta ca vedeta sa fie insoțita de iubit, Andreea Marin nu este cu acesta , ci cu Violeta, fiica…

- Volei Alba Blaj este noua echipa minune din sportul romanesc. Formatia ardeleana a avut un sezon fantastic in Liga Campionilor la feminin, astfel ca si-a asigurat in premiera calificarea intre cele mai bune sase echipe din competitie. Mai mult, Alba Blaj este prima echipa sigura de prezenta in Final…

- Actorul Ewan McGregor a atras atenția publicului, in ultimele luni, dupa ce și-a parasit soția alaturi de care traia de 22 de ani pentru o actrița mult mai tanara, Mary Elizabeth Winstead.

- Noua colectie de mobila 2018 «REGINA GOLD» – Made by SIMEX in “orasul mobilei” Simleu Silvaniei – SALAJ a fost inclusa in prestigioasa publicatie de specialitate din Rusia «Mebel Rosii» ( = Mobila Rusiei), care confirma ca fiecare al 3-lea copil sovietic a fost “conceput” intr-un pat cu eticheta – Made…

- Un tanar drogat și-a ucis iubita, iar apoi a omorat un barbat care a avut ghinionul sa-i iasa in cale. Barbatul in varsta de 64 de ani mergea la mama lui, iar libianul a dat peste el in scara blocului. „A murit jos ca un caine, mama… A murit fara lumanare. A fost sa moara de trei ori, l-am salvat, ca…

- Atata iubire ca intre sportivul Felix Baumgartner și Mihaela Radulescu nu gasești in tot showbizul! Cei doi nu rateaza nicio zi fara sa-și declare și sa-și arate iubirea unul fața de celalalt, deci zilele declarate mondial și național ca fi ind ale iubirii nu puteau fi trecute cu vederea.

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- Bianca Ceaușescu, o romanca de 19 ani, plecata de 16 ani in Spania, a cucerit juriul de la Romanii au talent cu un numar de flamenco de excepție. Cei patru jurați de la sezonul 8 al emisiunii concurs de la Pro Tv au fost impresionați de dansul Biancai și mai ales de trairile acesteia. Bianca, nascuta…

- Metallica a lansat o noua colectie de haine si incaltaminte impreuna cu compania Vans, aceasta fiind cea de-a treia colaborare dintre trupa de rock americana si celebrul brand sport, informeaza nme.com, potrivit Mediafax.ro.

- O serie de jucarii cat palma copilului fac inconjurul lumii si au ajuns si in Romania. Este vorba de o colectie de maimutele ce functioneaza pe principiile unui animal-robot de companie, ce scoate peste 40 de sunete la interactiunea cu copilul. Cele sase maimutele viu colorate si vesele se numesc MonkeyLings…

- Celebrul regizor George Ciubotaru a facut dezvaluiri incendiare despre Mihaela Radulescu. Celebrul barbat a facut declaratii picante, in fata camerelor de luat vederi, despre celebra romanca ce se iubeste cu Felix Baumgartne.

- Aveți acum ocazia de a vedea, proba și cumpara minunatele creații de inspirație tradiționala ale Alinei Elena Isakovic, chiar in oraș. Colecția IIANA se gasește acum și la Bistrița, in magazinul Soul!

- Barbatul care apare in imagini este cautat de catre poliția capitalei. Suspectul ar fi patruns in mai multe blocuri de locuit și a sustras incalțaminte, biciclete, carucioare și alte bunuri materiale.

- Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, iar cele doua jurate, Andra si Mihaela Radulescu, au ales si de data aceasta tinute spectaculoase, care li se potrivesc perfect si in care radiaza.

- Artista de muzica populara din Targu Jiu a acordat un interviu in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, in care a dezvaluit lucruri mai puțin știute din familia ei. Niculina Stoican a vorbit despre momentele grele prin care a trecut alaturi de partenerul sau de viata: „Am constientizat si…

- Faptul ca Mihaela Radulescu arata excelent la 48 de ani nu mai este un secret, dar mai toata lumea se intreaba cum a reușit sa iși mențina un corp de invidiat, o piele tanara și un par bogat și sanatos. Cunoscuta jurata de la Romanii au talent a decis sa dea in vileag secretul frumuseții pe care o pune…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut un apel la parlamentarii PSD, duminica, la Antena 3, sa nu mearga la votul de învestitura al cabinetului Dancila, daca vor ”sa scape” de Dragnea. În plus, șeful liberarilor susține ca programul de guvernare este ”o colecție de…

- Mihaela Radulescu, alias Diva de Monaco, are parte intotdeauna de momente din care sa iasa din anonimat, iar acest lucru nu reprezinta, neaparat, un lucru rau, insa de data aceasta i-a provocat fostului sau sot o umilinta de zile mari.

- Ultima colectie masculina realizata de creatorul de moda britanic Kim Jones pentru casa Louis Vuitton, marcata de prezenta pe podiumul de defilare a modelelor Naomi Campbell si Kate Moss si de prezenta in public a fotbalistului brazilian Neymar si a familiei Beckham, a fost capul de afis al evenimentelor…

- Pompierii Garzii Stoenești au intervenit noaptea trecuta, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, in comuna Gostavațu, sat Slaveni, la un incendiu de locuința. Din datele transmise de persoana care a anunțat evenimentul, in ...

- Stefan Banica Jr a facut dezvaluiri uluitoare despre tatal sau, fostul mare actor Stefan Banica. Juniorul spune ca tatal sau a avut multe probleme in viata personala, desi pe scena parea un om caruia parca nu i-ar lipsi nimic.A

- Alina Puscas are parte de o casnicie extrem de frumoasa alaturi de Mihai Stoenescu. Prezentatoarea TV si-a deschis sufletul si a povestit la Antena Stars cum a reusit sotul sau sa o cucereasca.

- Disparitia Denisei Raducu, rapusa la doar 27 de ani e o boala nemiloasa, i-a lasat neconsolati pe fanii artistei, care deplang si acum moartea printesei muzicii de petrecere. Admiratorii artistei au publicat singura fotografie din copilarie cu Denisa! Desi a murit in urma cu mai bine de 5 luni, fanii…

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…

- S-a aflat de-abia acum! Mulți s-au intrebat unde locuiește Principele dezmoștenit Nicolae atunci cand vine in Romania. Ei bine, acest lucru a ieșit la iveala de curand.Nicolae a stat aici și dupa funeraliile Regelui Mihai - unde Casa Regala i-a permis Principelui dezmoștenit sa participe.…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- Programul artistic al ultimelor zile ale Targului de Craciun din Oradea 21 decembrie – ora 19:00 Nicola – ora 20:00 Ștefan Banica Junior – Concert de Craciun 23 decembrie – ora 19:00 Concert de colinde – Ansamblul Artistic Profesionist Crișana Targul de Craciun…

- Marcel Toader este decis sa divorteze la termenul de marti si nu mai vrea deloc sa amane momentul cand va deveni un barbat liber. Chiar daca la inceput nu a vrut sa faca asta la notar, Marcel Toader spera sa rezolve totul, astazi si sa-si incheie socotelile cu sotia lui, Maria Constantin!

- Regele Mihai I s-a nascut la Castelul Foișor din Sinaia in ziua de 25 octombrie 1921, ca Principe al Romaniei. S-a stins din viata la 5 decembrie 2017, la resedinta sa din Elvetia – in chiar anul in care se implinesc noua decenii de la urcarea sa pe tron. Avea 5 ani si 9 luni in iulie 1927, atunci cand…

- Doua certificate de urbanism a obtinut SC Seaside Estate Company SRL, prin Marius Cristian Coman, pe data de 12 decembrie, de la Primaria Constanta. Certificatul de urbanism nr. 3766 consta in "Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu construire imobil P 8 9e cu parcare la parter si apartamente de locuit…