Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Victor Slav a fost prins de polițiști, in timpul unui control de rutina, sub influența drogurilor, in timp ce conducea. Duminica seara, Slav se afla aproape de intrarea in Capitala, pe Autostrada 3 Bucuresti-Ploiesti. Vedeta iși conducea bolidul, un BMW Seria 7, scrie evz.ro. Polițiștii…

- Oamenii legii il cauta cu disperare pe un barbat care a batut o femeie intr-un mall din Capitala. Acesta este de negasit, iar politistii au facut un apel la toti cei care ar putea avea informatii despre acesta.

- Trei bucuresteni au fost retinuti pentru 24 de ore la Bistrita, fiind banuiti ca au adus in oras patru fete din Capitala pentru a se prostitua. Potrivit Politiei Bistrita, o femeie de 47 de ani din Bucuresti a sesizat, sambata dupa-amiaza, prin 112, ca fiica ei in varsta de 28 ani este sechestrata intr-un…

- Soferii care vor dori sa ajunga in Brasov pe autostrada vor plati 6,3 euro fara TVA la 100 km de autostrada parcursi, dar nu numai pe tronsonul care urmeaza sa se construiasca, ci si pe bucata existenta, din Bucuresti pana in Ploiesti, scrie Adevarul .

- La o aruncatura de Capitala, cu drum de acces de mare viteza, județul Calarași este una dintre așezarile din zona de sud a Campiei Baragan, ce face parte din bazinul hidrografic al Dunarii și este inconjurat de județele Giurgiu, Ilfov, Ialomița și Constanța. Dunarea ofera Calarașiului granița cu vecinii…

- Operațiune Reușita a Poliției in Capitala. Șapte sute de politisti si 250 de jandarmi participa miercuri la un control in Complexul Europa din Bucuresti, fiind vizate infractiuni de natura economica si judiciara. Perchezitii au loc si la locatii din judetele Ilfov si Ialomita. Activitatea infractionala…

- Doi muncitori care descarcau moloz pe un teren viran din Ilfov au descoperit ca printre resturi se afla un cadavru și au dat alarma. Anchetatorii au mers la adresa de unde oamenii luasera resturile. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au ajuns la principalul suspect. Este vorba…

- Surpriza de proporții pentru polițiștii din Buzau care au gasit intr-un autoturism Matiz nu mai puțin de opt barbați. Oamenii le-au spus agenților ca s-au inghesuit in mașina pentru a ajunge, acasa, in județul Galați. Matiz-ul circula pe DN1B, dinspre Ploiești, in momentul in care a fost oprit in trafic.…