Cum a ajuns avionul prezidențial să transporte 39 de kg de COCAINĂ! Marti, la jumatatea zilei, in cursul unei escale a acestui aparat al fortelor aeriene braziliene pe aeroportul din Sevilla, ''de la militar au fost confiscate, in cursul unui control, 39 kg de cocaina'', aflate in valiza sa, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a politiei din Sevilla. ''In valiza sa, el nu avea decat droguri'', a precizat purtatoarea de cuvant. Adus miercuri in fata instantei, militarul a fost plasat in detentie provizorie, fiind acuzat de delict impotriva sanatatii publice, categorie ce include in Spania traficul de droguri, a indicat pentru AFP un purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 18 iunie, Angela Merkel a fost vazuta tremurand in momentul in care il primea pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, dar ulterior a declarat ca s-a simtit mai bine dupa ce a baut trei pahare de apa, sugerand ca fusese deshidratata. Continentul european,…

- Un membru al echipajului unui avion militar care transporta in avans delegatia presedintelui brazilian Jair Bolsonaro la summit-ul G20 din Japonia a fost arestat in sudul Spaniei cu 39 kg de cocaina in valiza sa, a indicat miercuri Garda Civila, relateaza AFP potrivit Agerpres. Marti, la jumatatea…

- Politia spaniola a arestat un soldat care calatorea cu avangarda presedintelui Braziliei catre summitul G20 din Japonia, dupa ce au fost descoperite 36 de kilograme de cocaina in bagajul sau, in timpul unei...

- Intrevederile președintelui rus Vladimir Putin cu partenerii sai, in cadrul summitului G20 de la Osaka, se vor concentra asupra eforturilor de soluționare a crizelor internaționale, a informat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Tass, conform Mediafax.Purtatorul…

- * Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria si Muntenegru, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Tokyo, transmite EFE. * Echipa feminina de…

- Politia portugheza a capturat peste o tona de cocaina, in valoare de 49 de milioane de dolari, si a arestat sapte persoane aflate la bordul unei nave de pescuit braziliene, intr-o operatiune desfasurata in largul coastelor Portugaliei cu sprijinul agentiilor internationale de combatere a criminalitatii…

- Un japonez de 42 de ani a murit la bordul unui avion ce decolase din Mexico City cu destinația Narita, Japonia, dupa ce a inghițit 246 de pachete cu cocaina. Supradoza de droguri i-a fost fatala. Avionul a trebuit sa aterizeze de urgența in statul Sonora din Mexic, dupa ce barbatul a inceput sa aiba…

- Avionul, care avea ca destinatie Aeroportul International Narita din Japonia, a trebuit sa aterizeze de urgenta in statul mexican Sonora dupa ce barbatul a inceput sa aiba convulsii. Autoritatile au informat ca barbatul, identificat ca Udo N, a murit din cauza unui edem cerebral cauzat de o supradoza…