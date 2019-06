Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi, 20 iunie, iar dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES) va intra pentru adoptare in sedinta de saptamana viitoare, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, la sediul ministerului. Taximetristii au protestat, marti, in Piata Constitutiei, fata de proiectul de ordonanta privind activitatea de ridesharing. Protestatarii au propus ca activitatea de transport alternativ cu un vehicul cu sofer ''VTS''…