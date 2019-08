Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a declarat ca „sunt rezolvate toate problemele” in cazul procesului pe care Metrorex l-a pierdut cu firma Astaldi, constructorul magistralei de metrou din Drumul Taberei. Razvan Cuc da asigurari ca Astaldi a acceptat ca Metrorex sa plateasca eșalonat suma de 94 de milioane,…

- Stadiul fizic al lucrarilor la Centura Bacau este deja de 30%, chiar daca perioada de proiectare trebuia sa se incheie pe 24 iulie, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, dupa o vizita de lucru la varianta ocolitoare a municipiului Bacau, parte a Autostrazii Moldovei. …

- O parte din Bulevardul Eroii Sanitari și Bulevardul Drumul Taberei se vor redeschide in urma terminarii lucrarilor la magistrala de metrou din acele zone. Redeschiderea este programata pentru sambata, 22 iunie, incepand cu orele 10. Vor fi redate cateva secțiuni din bulevardul Eroii Sanitari și bulevardul…