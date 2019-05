Cuc: Contractul pentru tronsonul Bucureşti-Fundulea se va semna săptămâna viitoare "Contractul de executie a lucrarilor se va semna saptamana viitoare, dupa care se va intra la lucru pe autostrada, dar inainte voi avea si o discutie premergatoare cu domnul ministru al Turismului, sa gasim o formula foarte buna sa nu afectam sezonul estival. Intre timp, vreau sa va asigur ca la nivelul Companiei de Autostrazi, pentru a preveni intamplarile de anul trecut, s-a format un fel de SMURD, care poate interveni in orice moment daca apar anumite probleme pe acest tronson intre Bucuresti si Fundulea. Dar, inca o data repet, contractul se va semna si firmele vor intra la executie. Sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

