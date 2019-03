Cu ce serum cu vitamina C s-a dat Lady Gaga inainte de Oscar

Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga si Bradley Cooper au reușit sa faca valva in presa internaționala dupa seara de decernare a Premiilor Oscar 2019. Cei doi au susținut un moment muzical pe scena care a dat naștere unor zvonuri cum ca ar trai o poveste de dragoste in secret. Lady Gaga si Bradley Cooper au parut foarte apropiați…

- Devine o misiune grea pentru Academia Americana de Film sa-i gaseasca un inlocuitor lui Kevin Hart, care a decis sa refuze rolul de gazda a Premiilor Oscar 2019. Și nu din cauza tweet-urilor sale homofobice. Se pare ca adevarata problema o reprezinta banii … sau lipsa acestora. Potrivit unor surse citate…

- Actorul Kevin Hart, cunoscut din filmul "Ride Along", va fi gazda ceremoniei premiilor Oscar 2019 pentru prima data, a anuntat el, marti, pe contul de Instagram, scrie Reuters, potrivit news.ro."Sunt atat de fericit sa va anunt ca a venit ziua in care sa gazduiesc Oscarurile", a scris Hart.…