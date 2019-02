Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca modificarile aduse marti de Guvern legilor Justitiei, privind delegarea in toate functiile din cadrul Ministerului Public pentru care numirea se face de presedinte, sunt de natura sa afecteze grav activitatea Parchetelor. "Facem precizarea ca membrii Sectiei au luat la cunostinta de continutul ordonantei de urgenta in data de 18 februarie, cand a fost transmisa la Consiliu pentru avizare. Membrii procurori nu au avut cunostinta de vreun demers institutional, altul decat cel privind amanarea intrarii in vigoare a dispozitiilor…