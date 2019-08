Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej a reușit sa se impuna miercuri, 31 iulie, in fața formației maramureșene Progresul Șomcuta Mare, in primul tur al Cupei Romaniei. Formatia lui Gheorghe Barbu a castigat cu 6-2, in deplasare la Progresul Somcuta Mare, castigatoarea Cupei pe Maramures in sezonul trecut, scrie…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va disputa maine dupa-amiaza primul meci oficial din noul sezon competițional. Partida va conta pentru prima faza a Cupei Romaniei. Maine dupa-amiaza, de la ora 17:30, elevii antrenați de Gica Barbu vor intalni, in deplasare, formația Progresul Șomcuta Mare. Partida din județul…

- Cele 38 de partide ale primei faze vor avea loc miercuri, 31 iulie, incepand cu ora 17:30 și se vor disputa intr-o singura manșa. Progresul Șomcuta Mare, caștigatoarea fazei județene, va intalni in prima faza naționala pe Unirea Dej, din Liga 3. Alte doua echipe, ACS Fotbal Comuna Recea și CS Minaur…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni Progresul Șomcuta Mare, in prima faza a Cupei Romaniei. Partida este programata pe 31 iulie de la ora 17:30. Federatia Romana de Fotbal (FRF) a stabilit, astazi, programul meciurilor Fazei I a Cupei Romaniei, editia 2019/2020, etapa nationala. In acest tur vor…

- Luni, la ora 10.00, la stadionul “Viorel Mateianu” se va reuni lotul echipei de Liga 3, CS Minerul Baia Mare, sub conducerea antrenorilor Dorin Toma, Vlad Ungureanu si Marius Marian. In prima saptamana jucatorii vor efectua un antrenament zilnic, pentru reacomodarea cu efortul, iar pe 15 iulie este…

- Zece jucatori care au evoluat pentru Unirea Dej in campionatul trecut vor imbraca tricoul alb-albastru și in noul sezon. Pe langa juniorii Florin Sabo, Bogdan Pop, Adrian Farcaș, Andrei Peter și Darius Satmar, in sezonul 2019-2020 vor evolua in continuare pentru FC Unirea Dej, sub comanda lui Gica Barbu,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a caștigat categoric, scor 5-1, intalnirea de pe teren propriu cu MSE Targu Mureș. Duelul – care a debutat la ora 18 – a contat pentru a 27-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej se clasa pe locul 11 in seria a V-a, cu 29 de puncte…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa cu 2-0, in deplasare, de Sticla Arieșul Turda, in a 26-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Partida s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 18, pe stadionul din Turda. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej se clasa pe locul 10 in…