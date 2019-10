Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a respins ferm luni criticile Uniunii Europene cu privire la ofensiva sa in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, vazand in acestea o 'abordare care ii protejeaza pe teroristi', informeaza France Presse. 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este…

- Fortele kurde din Siria au cerut sambata Washingtonului sa-si "asume responsabilitatea morala" si "sa-si respecte promisiunile", SUA fiind acuzate ca si-au abandonat aliatii, vizati de o ofensiva a Turciei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ankara a lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei impotriva…

- Germania a interzis exporturile de arme in Turcia drept reactie la atacul acestei tari asupra militiilor kurde din nordul Siriei, relateaza sambata cotidianul german Bild Am Sonntag, citandu-l pe ministrul german de externe, potrivit Reuters si AFP. "Pe fondul ofensivei militare turce…

- Seful diplomatiei de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, a respins miercuri cu fermitate criticile venite din partea statelor din Golf la adresa operatiunii sale din nord-estul Siriei, acuzand aceste tari ca "au ucis si infometat atatia civili" in Yemen, informeaza AFP. "Ati ucis si infometat atatia civili…

- Turcia a lansat miercuri o ofensiva militara in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, relateaza agentiile internationale de presa. Aviatia si artileria au lovit pozitii ale militiilor kurde YPG din jurul orasului de frontiera Ras al-Ain, scrie Agerpres.…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a acuzat marti Statele Unite ca tergiverseaza crearea zonei de securitate planificate in nord-estul Siriei, relateaza dpa si Reuters. "Exista patrule comune, dar dincolo de acestea sunt doar masuri cosmetice", a declarat seful diplomatiei turce la Ankara.…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…