- Actorul american Richard Gere a criticat sambata in Lampedusa (sudul Italiei) legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta",…

- Parlamentarii italieni au votat joi cresterea pana la 1 milion de euro a cuantumului amenzilor pentru organizatiile caritabile de salvare a migrantilor care patrund fara autorizatie in porturile Italiei, informeaza dpa. Cu 322 de voturi pentru si 90 impotriva, camera inferioara a parlamentului a aprobat…

- Mai mulți lideri europeni l-au felicitat marți pe Boris Johnson, dupa ce acesta a fost ales în funcția de președinte al Partidului Conservator și în cea de premier al Marii Britanii, potrivit Mediafax care citeaza Euronews. Ursula von der Leyen, care va prelua președinția Comisiei…

- Franta si Germania nu pot decide singure politicile privind migratia, ignorand solicitarile tarilor cele mai expuse cum sunt Italia si Malta, a afirmat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, intr-o scrisoare adresata omologului sau francez Christophe Castaner, transmite AFP. …

- Procurorii italieni au inceput urmarirea penala impotriva capitanului vasului Sea Watch 3, nemțoaica Carola Rackete (31 de ani), transmite Reuters. Este al doilea caz de acest gen, dupa ce Pia Klemp (35 de ani), tot din Germania, a fost pusa sub acuzare pentru ca ar fi ajutat rețelele de traficanți…

- O femeie capitan de vas risca 20 de ani de inchisoare dupa ce procurorii italieni au acuzat-o ca a cooperat cu calauzele migranților care vor sa ajunga in Italia. De naționalitate germana, Pia Klemp (35 de ani), a condus vasul ”Iuventa” in sute de misiuni de salvare, insa ambarcațiunea i-a fost sechestrata…

- 'Printre obiectivele de realizat, reducerea impozitelor este un subiect pe care cei doi viceprim-ministri il considera prioritar pentru relansarea tarii', a informat un comunicat comun dat publicitatii la finalul intrevederii avute de cei doi la Roma. Ei nu au precizat cum vor reusi sa duca…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…