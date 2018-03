Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in discutie criza de imunoglobulina si intentioneaza sa aloce bani din fondul de rezerva pentru achizitia de doze. Sumele urmeaza sa ajunga catre compania nationala Unifarm, care se va ocupa de achizitia dozelor necesare.

- Potrivit proiectului de ordonanța de urgența, C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru cumpararea acestei substanțe. Premierul Viorica Dancila a vorbit, in urma cu doua saptamani, in sedinta de Guvern, despre criza imunoglobulinei. „O alta problema la care doresc sa ma refer este…

- Guvernul discuta Ordonanța privind lipsa imunoglobulinei in spitale. Pe ordinea de zi a ședinței Executivului se afla un proiect de Ordonanța pentru incredintarea catre C.N Unifarm S.A a serviciului de interes economic general in vederea realizarii activitatii de aprovizionare cu medicamente necesare…

- Guvernul va discuta in sedinta de Guvern de miercuri un proict de Ordonanta de Urgenta care prevede ca demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei sa fie facute de acum de catre compania nationala Unifarm SA.

- Deputatii au votat, marti, cu 191 voturi "pentru", 97 "impotriva" si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni. Aceasta va avea sarcina a realiza manualele scolare obligatorii. Camera Deputatilor este for…

- Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni și va edita manualele școlare. Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 care prevede ca Editura Didactica si Pedagogica trece din coordonarea…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 15 martie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiara…

- Declarația unica, pe agenda Guvernului de joi. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca persoanele care trebuie sa plateasca impozitul pe venit, vor completa un singur formular, anual, care va putea fi depus și online. Termenul pentru depunerea declarației unice, pentru…

- Ordonanța de Urgența care va legifera declarația unica, pe agenda ședinței de guvern. Aceasta comaseaza șapte formulare(D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605) referitoare la veniturile realizate de persoane fizice.

- Ministerul Finanțelor Publice va prezenta Guvernului in aceasta saptamana Ordonanța de Urgența care va legifera declarația unica. Aceasta comaseaza șapte formulare referitoare la veniturile realizate de persoane fizice.

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s a intalnit astazi cu cele 5 mari companii producatoare de imunoglobulina umana reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. Potrivit Ministerului Sanatatii, in cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Senatul, unda verde pentru initiativa care schimba legea radarelor Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale pot folosi, in acest an, excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal a fost adoptata joi de Guvern. ”O ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale…

- Dupa ce le-a saracit bugetele prin scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, Guvernul le permite primariilor sa imprumute bani de la stat ca sa aiba cu ce sa isi finanteze investitiile, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in sedinta de joi. Ordonanta de Urgenta…

- Proiectul de lege privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/2017 pentru implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, a fost aprobat, miercuri, de deputați.

- "Stim ca sunt modificari (la OUG 91/2017 - n.r.), avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor acestor amendamente, dar pana saptamana…

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- Primariile și consiliile județene au ”tocat” 29,3 miliarde de lei in perioada 2005-2017, bani primiți de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, dar și de la Guvern, prin Fondul de Rezerva, sumele fiind alocate pe criterii vagi, fara a exista un control exact al cheltuielilor…

- Legislația schemelor de plați din fonduri europene și de la bugetul de stat pentru agricultori a fost modificata recent de catre Guvern. Una dintre schimbari consta in posibilitatea ca fermierii sa primeasca bani mai mulți raportat la schema de plata unica, potrivit unei ordonanțe de urgența publicate…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil initiativei legislative prin care se doreste ca raderele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere, conform Mediafax. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Angajatii aflati in concediu medical pierd 20% din venit, spune FSLI Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt (FSLI) atrage atentia ca prin noua formula de calcul al salariului acordat în timpul concediului medical, angajatii pierd sume semnificative. Este vorba despre…

- Condeferația sindicala “Cartel Alfa” solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in legatura cu modificarile Codului Fiscal, reglementari care au dus la situația diminuarii salariilor atat din sectorul bugetar, cat și din privat. Potrivit sindicatelor, Ordonanţa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prin care actuala Putere stabilise, in Parlament, ca Executivul va putea da Hotarari de Guvern prin care va decide exact la…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința instituțiilor publice și private care intocmesc și elibereaza adeverințe de venit (Anexa nr. 2 – Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 111/2010) persoanelor care au dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului sa procedeze la verificarea…

- Dupa ce au promis anularea Declarației 600, autoritațile au ajuns la concluzia ca trebuie doar amanata. Nu se mai depune pana la 31 ianuarie, așa cum era pana acum legea, nici pana la 1 martie, cum era proiectul inițial de Ordonanța a Guvernului, ci pana la 15 aprilie. Numai ca, indiferent cand se depune,…

- 'Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent, sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement', a declarat Dancila, miercuri, 31 ianuarie, la inceputul sedintei de Guvern.…

- Executivul a decis in sedinta de miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, infiintarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. …

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va fi adoptata, miercuri, o ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului. "Vom aproba ordonanta de urgenta privind aprobarea unor masuri de reorganizare a Guvernului, in urma deciziei Parlamentului", a declarat Dancila…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- Formularul 600. Misa: plata sa se faca pe baza de CNP Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018.

- Ce motive invoca Guvernul pentru amanarea depunerii Formularului 600 Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii…

- Anul 2018 vine cu noi modificari la legea concediului medical. Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificare și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2015 introduce o schimbare care va salva timpul celor care vor sa beneficiez de concediu medical.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Seful statului a atacat, luni, la CCR, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a emis o ordonanta de urgenta, publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, prin care vicepremierii au primit un aparat propriu de lucru format din secretari de stat si consilieri. Aparatul propriu al vicepremierului este structura fara personalitate juridica, finantata…

- Guvernul vrea sa interconecteze bazele de date ale Politiei si ale autoritatilor fiscale, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta, iar in cazul in care un cumparator de autovehicul nu plateste taxele cu privire la detinere si inmatriculare in 60 de zile, inmatricularea este suspendata. Executivul…

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…