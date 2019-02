Stiri pe aceeasi tema

- „Nu putem tolera la infinit risipa de resursa financiara din administrația publica locala, care e cea mai mare gaura neagra a Romaniei. In 2017, primariile si consiliile judetene au avut venituri de 135 miliarde lei, echivalentul a 34 miliarde euro. Din momentul integrarii in Uniunea Europeana, am…

- Salariul mediu net al unui bucatar din Romania este de aproximativ 2.500 de lei, insa in cazul restaurantelor de lux sau al persoanelor care lucreaza mai mult, caștigurile pot trece de 5.700 de lei, arata datele eJobs, cel mai mare portal de recrutare de forța de munca, consultate de Libertatea. Conform…

- Germania risca sa inregistreze un deficit bugetar de 25 de miliarde de euro pana in 2023, daca nu restrange cheltuielile, in conditiile in care veniturile din taxe ar urma sa scada, iar salariile in sectorul public sunt in crestere, informeaza cotidianul Bild. Perspectiva unor deficite bugetare ar reprezenta…

- Rebelii Houthi obțin venituri din traficul de combustibil prin porturile iraniene și eludeaza inspecțiile internaționale cu documente false, conform unui raport al experților ONUpe anul 2018, relateaza AFP.Aceste constatari ridica întrebari cu privire la sprijinul Iranului șiit fața de rebelii…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii in conditiile in care, in 2017, a importat jucarii in valoare de aproape 7,4 miliarde euro si a exportat jucarii in valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro catre tarile non-UE, arata datele Eurostat informeaza Agerpres. China…

- Romania va prelua la 1 ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, aminteste sursa citata. O grava criza diplomatica a izbucnit la 5 iunie 2017 in Golf dupa ce Arabia Saudita, Bahreinul, Emiratele Arabe Unite si Egiptul au rupt relatiile cu Qatarul, acuzand aceasta tara…