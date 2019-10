Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana va trimite trupe in nordul tarii, in "confruntarea cu agresiunea" Turciei care desfasoara acolo de cinci zile o ofensiva impotriva unei militii kurde, a anuntat duminica agentia de presa de stat Sana, citata de France Presse. Agentia nu ofera mai multe detalii despre mobilizarea armatei…

- "Putin conteaza ce spun unii, nu vom opri aceasta operatiune" care vizeaza Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nord-estul Siriei, a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul. "Primim acum amenintari din dreapta si din stanga, ni se spune 'Opriti' (...). Nu ne vom intoarce inapoi",…

- Aviația și artileria Turciei au lovit milițiile kurde din nordul-estul Siriei, in a treia zi a ofensivei militare declanșate de președintele Erdogan, soldata deja cu sute de victime, inclusiv in randul civililor. De la inceputul operațiunii, peste 200 de kurzi au murit. De cealalta parte, armata Turciei…

- Ankara a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea unei operatiuni impotriva fortelor kurde din nordul Siriei, a doua zi dupa plecarea militarilor americani care au parasit anumite zone de la frontiera dintre cele doua tari. "Vom apara impreuna teritoriul sirian si nu vom accepta…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…