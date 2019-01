Criză acută de forță de muncă: Construcțiile, cu vietnamezi. Băluță: Situație absurdă! Obținerea unei autorizații de funcționare poate dura ani de zile, in funcție de volumul de reparații pe care il cere o anumita cladire, insa nu aceasta este cea mai mare problema pe care sectorul de construcții o intampina atat in București, cat și in toata țara: ”Avand in vedere volumul foarte mare de cladiri, discutam despre o criza acuta de forța de munca in Romania. Gandiți-va ca astazi cea mai mare parte din lucrarile de construcții din Sectorul 4 sunt efectuate de muncitori vietnamezi. Piața muncii din Romania nu a putut sa ofere atat de mulți muncitori pe cat este nevoie, chiar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu o criza acuta de forta de munca, iar o eventuala functie de stabilizare macroeconomica trebuie sa aiba ca principal scop sprijinul financiar pentru actiuni de incurajare a...

- Romania se confrunta cu cea mai grava criza a forței de munca din istoria recenta. 4 milioane de romani au parasit țara pentru a lucra dincolo de granițe, cifra de școlarizare a scazut dramatic in ultimii...

- Eveniment Gala ZF 2018/20 de ani. Daca nu ar fi antreprenorii, acesti agenti ai distrugerii creative, lumea nu ar merge inainte, nu am avea prosperitate Tweet Print Mail Autor: Stefan Stan, Alex Ciutacu astazi, 00:20 1 Ziarul Financiar a aniversat joi seara la Hotel Marriott 20 de ani de…

- Burse - Fonduri mutuale Bursa americana scade in timp ce piata de la Bucuresti face eforturi sa reziste Tweet Print Mail Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:11 0 Saptamana trecuta a zguduit bursele lumii, investitorii luand in calcul o incetinire a ritmului de crestere a economiei globale,…

- Burse - Fonduri mutuale Pretul petrolului are un minus de 7% in ultima saptamana, a saptea consecutiva de scaderi. Actiunile Petrom coboara cu 2,89% Tweet Print Mail Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:08 2 Scaderea petrolului vine pe fondul ingrijorarilor tot mai mari cu privire la incetinirea…

- Companii Un nou complex de apartamente in Bucuresti. Se vor construi 200 de noi locuinte, cu 21 de milioane de euro Secțiune susținuta de REAL ESTATE Tweet Print Mail Autor: Alina-Elena Vasiliu astazi, 00:01 2311 Omul de afaceri Lucian Azoitei, care a dezvoltat un proiect rezi­dential…

- De asemenea, in argumentatia deputatului Camelia Gavrila se contureaza masuri, solutii posibile, provocari ce se cer analizate. „Piata fortei de munca plateste astazi tribut fenomenului de imbatranire a populatiei active, datorat, in principal, exodului masiv al fortei de munca tinere, spre tarile…

- „In cazul industriei IT din Romania, cred ca aceasta ar trebui sa aiba o dubla strategie: sa utilizeze mai bine potentialul care exista in tara si in acelasi timp sa faciliteze accesul persoanelor calificate din tarile vecine din afara UE“, a declarat fostul oficial european intr-un interviu pentru…