- Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, s-a aratat increzator, luni seara, in ceea ce priveste rezultatele anchetei referitoare la acuzatiile de viol din 2009, scrie news.ro."Stiu ca sunt un exemplu suta la suta atat in teren, cat si in afara lui. Zambesc, sunt un om fericit,…

- Acuzat de viol de Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo, atacantul lui Juventus spune: "Avocații mei sunt increzatori și eu la fel. Am patru copii, o familie fantastica și sunt sanatos, nimic din afara nu ma atinge" Dupa 9 ani, poliția din Las Vegas a reluat cercetarile, și avocații lui Kathryn Mayorga…

- Atacantul portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a respins acuzatiile de viol pe care i le aduce o americanca de 34 de ani."Resping cu fermitate acuzatiile care mi se aduc. Eu consider violul ca un act abject si contrar tuturor valorilor mele. Nu intentionez sa alimentez…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a asteptat patru etape pentru a marca primele sale goluri in tricoul noii sale echipe, Juventus Torino, reusind o dubla in partida castigata pe teren propriu, cu 2-1, in fata formatiei Sassuolo, duminica in Serie A. "Sunt foarte fericit ca am semnat…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca unul dintre motivele principale pentru care s-a transferat de la Real Madrid la Juventus Torino il reprezinta dorinta de a castiga Liga Campionilor cu echipa italiana, informeaza Agerpres. „Vreau sa castig Liga Campionilor ...