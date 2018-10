Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- Iulia Vantur (38 de ani) se bucura de un real succes in India, dar a recunoscut ca nu totul a fost atat de roz cum a parut. Fosta prezentatoare a marturisit intr-o emisiune tv ca nu i-a fost atat de ușor sa se adapteze in țara in care locuiește de ani buni. „Cred ca cel […] The post Iulia Vantur a…

- Anda Adam nu se ferește sa ofere publicului informații delicate din viața personala. Invitata la emisiunea ”Acces Direct”, cantareața a spus raspicat: ”Vreau sa mai fac un copil”! Anda Adam s-a casatorit acum trei ani, in luna iunie a anului 2015, cu Sorin Andrei Nicolescu. Acesta este cu cinci ani…

- Pesta porcina a facut ravagii in Romania atat in inventarul proprietarilor care vand in magazine, cat și in gospodarii. Ce efecte are insa carnea infestata cu pesta porcina? In momentul in care un focar de pesta porcina africana a fost confirmat in apropierea unei ferme sau unei gospodarii cu porci,…

- Oana Lis a fost emoționata dupa o scrisoare postata pe pagina de socializare de catre o prietena, in care vorbește, intre altele, de greutați, de probleme, de tristețe. Asta pentru ca Oana traverseaza o perioada foarte grea, Viorel Lis fiind grav bolnav. ”Mi-a placut mult aceasta abordare…Am cazut si…

- Dupa acuzațiile facute de Brigitte, Ilie Nastase și-a recunoscut fapta. Fostul mare tenismen a marturisit ca el a fost cel care a intrat in casa brunetei pentru a-i lua lucrurile pe care i le-a cumparat. (Reduceri mari la jocuri PC) Brigitte Nastase l-a acuzat pe fostul mare tenismen ca i-ar fi intrat…

- Giulia a postat pe pagina sa de Youtube un filmuleț, in care apare alaturi de soțul ei, Vlad Huidu. Cei doi joaca “Am/ N-am“, un concurs prin care trebuie sa raspunda sincer la niște intrebari. Atat artista, cat și Huidu, au acceptat provocarea și vedeți mai jos ce a ieșit. Giulia a recunoscut la un…