DIICOT precizeaza ca in cauza care il vizeaza pe inculpatul Gheorghe Dinca a fost dispusa expertizarea unor noi mijloace de proba in scopul evaluarii valentelor probatorii ale acestora de catre Institutul National de Medicina Legala “Mina Minovici” si Institutul National de Criminalistica din cadrul IGPR. „In perioada 15.08.2019 – 19.08.2019, procurorii DIICOT-Structura Centrala impreuna cu politisti specializati din cadrul Politiei Romane, delegati in cauza, au continuat perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, respectiv, activitatea de scanare si excavare a zonelor delimitate”,…