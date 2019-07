Crime Caracal. Sorin Bălan, STS, rezultatul verificărilor sistemului 112 ”In primul rand, o sa prezentam inregistrarile celor trei apeluri de urgenta ale minorei la 112 si ale altor inregistrari la 112 in legatura cu acest caz. Vom prezenta fluxul operational in cazul celor trei apeluri, vom realiza prezentarea analizei modului de operare conform legislatiei in vigoare la nivelul STS, conform OUG 34/2008. Vom face referire la functionalitatea tehnica a sistemului 112 in zilele de 25 si 26 iulie. Avand in vedere ca toate aceste informatii sunt clasificate si ca urmeaza sa prezentam un raport și CSAT, aș avea rugamintea sa-mi permiteti sa nu raspund la intrebari si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

