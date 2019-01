Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz (foto), a acuzat Comisia Europeana ca “inchide ochii” la incalcarea de catre Paris a legislației europene ce impune mentinerea deficitului public sub pragul de 3% din PIB. “Franta incalca legislatia europeana si Comisia Europeana inchide ochii”, a declarat Jacek…

- Ministerul Fondurilor Europene a trimis in aceste zile Comisiei Europene, spre aprobare, proiectul major "Imbunatațirea serviciilor de transport pe Magistrala 2 de metrou Berceni – Pipera".

- Metroul va circula pe toata durata nopții de Revelion la interval de 10 minute, respectiv de 20 de minute dupa ora 1.00. Toate liniile de autobuze STB de noapte care ajung in zona centrala vor circula și el pe tot parcursul nopții, la fel și liniile de tramvai 1, 10 și 41. Potrivit Metrorex, in noaptea…

- Metrorex a anuntat programul circulatiei trenurilor de metrou in perioada sarbatorilor de iarna. In zilele de 25, 26, 29, 30 decembrie si 1, 2 ianuarie 2019, pe toate magistralele trenurile vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale. In zilele de…

- In urma eșecului autoritaților romane de a oferi explicații pertinente, Comisia Europeana a decis ca magistrala de metrou M6 (1 Mai-Aeroportul Otopeni) va avea finanțare europeana nerambursabila asigurata doar pe jumatate din distanța, adica doar pana la stația Tokyo (zona Mall Baneasa), scrie Asociația…

- Circulația metrourilor se desfașoara cu dificultate, luni dimineața, din cauza unor defecțiuni tehnice pe magistrala 3. Mii de calatori, aflați in drum spre serviciu la aceasta ora, au fost anunțați despre probleme de reprezentanții Metrorex. Din cauza unor defectiuni tehnice, circulatia metrourilor…

- Sute de oameni sunt blocați in subteran, miercuri dimineața, la ora de varf, din cauza unei defecțiuni pe magistrala de metrou M2 care face legatura Berceni - Piața Unirii - Universitate - Piața Victoriei - Pipera.

- Senzatia pe care o resimt majoritatea celor care circula cu metroul din Bucuresti este ca se sufoca, ca respira un aer greu si plin de praf. Ceea ce nu stiu este ca, intr-adevar, concentratia de pulberi in suspensie, adica praf mai subtire decat un fir de par, este uriasa. Calitatea aerului…