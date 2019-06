Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie creste valabilitatea unor bilete de trimitere si numarul serviciilor de care pot beneficia la medic romanii asigurati la Sanatate. De la 1 iulie 2019 creste valabilitatea unor bilete de trimitere la 90 de zile, de la 30 de zile – 60 de zile, cat e acum, si se dubleaza numarul de […] The…

- De la 1 iulie 2019 creste valabilitatea unor bilete de trimitere la 90 de zile, de la 30 de zile – 60 de zile, cat e acum, si se dubleaza numarul de zile de ingrijiri la domiciliu de care pot beneficia romanii asigurati la Sanatate, potrivit unui proiect de Ordin comun al Ministrului Sanatatii si […]…

- Eugen Teodorovici a declarat ca Romania urmeaza sa semneze un acord cu Banca Mondiala in scopul accesarii unor fonduri care sa fie folosite in vederea diversificarii serviciilor medicale de familie. Ministrul a spus ca acestea vor funcționa sub forma unor scheme de ajutor. Ministrul Finantelor Publice,…

- Medicamentele accesibile ca preț sunt cele mai vulnerabile la taxa clawback, iar efectul, in cazul unora dintre ele, este dispariția de pe piața, facand accesul pacienților la medicamente foarte dificil sau imposibil, afirma reprezentanții Asociației Romane a Producatorilor de Medicamente Generice.…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean a solicitat Ministerului Sanatații și Casei Naționale de Asigurari de Sanatate sa elaboreze o procedura prin care sa aloce fonduri, astfel incat persoanele care sufera de boli cronice și in special varstnicii sa aiba prioritate pentru realizarea de investigații…

- Guvernul a adoptat miercuri reglementarea coplații in sistemul medical privat, adica a contributiei personale facute de pacienți atunci cand merg in spitalele și clinicile particulare. Bolnavii vor plăti pentru intervenții și analize medicale dacă tariful depășește…

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea a prezentat pe scurt finanțarea serviciilor medicale pe semestrul I 2019 in cadrul unei ședințe a Colegiului Prefectural care a avut loc saptamana trecuta la sediul Prefecturii Vrancea. Actele aditionale incheiate in perioada ianuarie-iunie 2019 la contractele…

- Guvernul Romaniei se pregatește sa reintroduca coplata serviciilor medicale. Vizate sunt sectoarele de spitalizare continua, ambulatoriul clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic. Proiectul de OUG a fost publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații. “Neadoptarea de masuri…