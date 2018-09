Cratere ca pe lună pe un drum județean din Arad Am fost contactați de cititorii noștri din județ care ne-au semnalat situația deplorabila a drumului ce leaga localitațile Șomoșcheș, Berechiu și Talpoș (limita cu județul Bihor). Vorbim de aproximativ 16 kilometri de carosabil care, conform informațiilor și fotografiilor furnizate de Ciprian V., se afla intr-o stare foarte proasta. Adica este plin de gropi pe toata lungimea segmentului amintit mai sus. Aradeanul ne mai spune ca de aproximativ trei ani de zile nu s-a mai facut absolut nimic pe acest drum. Nici macar nu s-au mai plombat gropile. Reparații… „in acest an” Reparații… „in acest an” Am luat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

