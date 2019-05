Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 12.00, au votat 15,06 % dintre alegatori…

- Clujenii, tot mai mulți la vot. Aceștia sunt hotarați sa iși aleaga europarlamentarii, dar voteaza masiv și pentru referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis pe tema Justiției. Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central, pana la ora 12.00, numarul clujenilor care au trecut pragul…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 11.00, au votat 10,58 % dintre alegatori…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. Biroul Electoral Central a anunțat ca prezenta la vot, duminica, la ora 10.00, in cadrul alegerilor…

- BEC actualizeaza continuu datele cu prezenta din sectiile de votare din strainatate si din tara Votul pentru alegerile europarlamentare si la referendumul national este in plina desfasurare. Sectiile de vot s-au deschis la ora 07:00 si se vor inchide la ora 21:00. Biroul Electoral Central actualizeaza…

- Conform reprezentanților Biroului Electoral Județean, toate secțiile de votare s-au deschis la prima ora a dimineții – 7, neexistand deocamdata nicio problema semnalata. Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla…

- In situația in care au loc simultan alegeri europarlamentare și un referendum, acestea sunt organizate in aceleași secții de votare, cu aceleași birouri de secții de votare, diferite fiind doar listele electorale, intrucat sunt alegatori care opteaza doar pentru un singur scrutin. Acestea sunt prevederile…

- ''In situația in care au loc simultan alegeri europarlamentare și un referendum, acestea sunt organizate in aceleași secții de votare, cu aceleași birouri de secții de votare, diferite fiind doar listele electorale, intrucat sunt alegatori care opteaza doar pentru un singur scrutin. Acestea sunt…