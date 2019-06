COTAR: Statul a pierdut 6 MIL. euro/luna din taxele care trebuiau platite pentru soferii platformelor de tip ridesharing

Stiri pe aceeasi tema

- Ridesharing platforms such as Uber, Bolt or Clever have defrauded the state budget over the last four years, making illicit revenues from unauthorized activities in our country, and the urgency of an Alternative Transport Ordinance is not justified, consider the representatives of the Confederation…

- Platforme de tip ridesharing, ca Uber, Bolt sau Clever, au fraudat bugetul statului, in ultimii patru ani, obtinand venituri ilicite din activitati neautorizate pe teritoriul tarii noastre, iar urgenta unei Ordonante privind transportul alternativ nu se justifica, considera reprezentantii Confederatiei…

- Platforme de tip ridesharing, ca Uber, Bolt sau Clever, au fraudat bugetul statului, in ultimii patru ani, obtinand venituri ilicite din activitati neautorizate pe teritoriul tarii noastre, iar urgenta unei Ordonante privind transportul alternativ nu se justifica, considera reprezentantii Confederatiei…

- "Ca raspuns la petitia lansata pentru incalcarea legislatiei, prin permiterea activitatilor de 'ridesharing' in Romania, in afara cadrului legislativ, lansam si noi o petitie pentru a cere respectarea legii. Timp de patru ani, transportatorii autorizati, care respecta cel putin patru legi ignorate…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii sfatuieste pe soferii companiilor de ridesharing care au fost amendati, astazi, de Politia Rutiera sa le conteste in instanta. "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de Politie…

- "Eu ii sfatuiesc pe soferii care au luat amenzi astazi (joi, n.r.) sa se duca sa conteste in instanta. Si eu am fost amendat de Politie si m-am dus si am contestat cand am considerat ca mi s-a facut o nedreptate", a declarat Cuc la Palatul Victoria, raspunzand unei intrebari referitoare la amenzile…

- Numarul soferilor activi pe aplicatiile companiilor de ridesharing a fost, joi, mai mic cu 25% decat media zilnica, ceea ce a facut ca timpul de asteptare sa creasca la peste 10 minute, arata reprezentantii asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala (care reprezinta companiile Uber, Bolt si Clever),…

- Numarul șoferilor activi pe aplicațiile de ridesharing a fost joi cu 25 la suta mai mic decat media zilnica. Asta a facut ca timpul de așteptare sa creasca la peste 10 minute, au precizat reprezentantii asociatiei Coalitia Pentru Economie Digitala, care reprezinta companiile Uber, Bolt si Clever. „Acesta…