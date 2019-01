Costurile companiilor din constructii vor creste dupa aplicarea Ordonantei Teodorovici Ordonanta 114 va avea un impact direct asupra industriei constructiilor, aducand avantaje fiscale angajatilor, dar si o crestere de costuri pentru companiile cu mai mult de 50 de angajati, arata, intr-un comunicat, o companie independenta ce ofera servicii de fiscalitate si consultanta in afaceri.



Compania a realizat un calcul privind un posibil impact al aplicarii Ordonantei 114 asupra angajatorilor din constructii. Astfel, firmele care au intre 50 si 800 de angajati si in care ponderea celor care primesc salariul de baza minim brut pe economie este de 40% vor avea o crestere a costurilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

